Pe scurt: O tânără din București a fost plasată sub control judiciar, fiind acuzată că a accesat ilegal contul unei brașovence și a facilitat obținerea de credite pe numele acesteia.

O femeie în vârstă de 28 de ani, cu domiciliul în municipiul București, a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind cercetată pentru complicitate la înșelăciune, complicitate la fals informatic și acces ilegal la un sistem informatic.

Potrivit anchetei, la data de 26 martie 2025, femeia ar fi ajutat un bărbat de 38 de ani din județul Ilfov să inducă în eroare o femeie de 49 de ani din județul Brașov, precum și mai multe instituții financiare nebancare.

Cei doi ar fi facilitat obținerea ilegală de credite în numele victimei, folosind fără drept datele personale ale acesteia pentru diverse tranzacții financiare.

În cadrul investigațiilor, polițiștii au stabilit că femeia de 28 de ani ar fi accesat fără drept contul bancar al victimei, de unde ar fi efectuat retrageri de numerar.

Acțiunile sale au permis partenerului său să obțină sume de bani prin credite contractate fraudulos, prejudiciind atât persoana vătămată, cât și instituțiile financiare implicate.

Polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară în București, unde au identificat probe relevante pentru dosar. În urma percheziției, femeia a fost reținută inițial pentru 24 de ore, ulterior fiind dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Ora de Sibiu a scris, în decembrie 2025, despre controlul judiciar dispus pentru o falsă măicuță din București, într-un alt caz de înșelăciune instrumentat de polițiști.

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