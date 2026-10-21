Aplicație pentru Bac cu AI și profesori corectori, creată de doi tineri la Sibiu. Reacția dascălilor: „Nu poate lua locul unui profesor”

Doi tineri din Sibiu pregătesc lansarea unei platforme care promite să-i ajute pe elevii de clasa a XII-a să se pregătească pentru Bacalaureat cu ajutorul inteligenței artificiale și al profesorilor corectori. Aplicația Mr. Bac ar urma să fie disponibilă la începutul lunii noiembrie și își propune să ofere o alternativă mai accesibilă la meditațiile clasice. Profesorii spun însă că tehnologia poate sprijini învățarea, dar nu poate înlocui explicațiile personalizate și îndrumarea unui cadru didactic.

Inteligența artificială începe să schimbe modul în care elevii învață, își verifică temele și se pregătesc pentru examene. Pentru cei care se apropie de Bacalaureat, platformele bazate pe AI pot reprezenta o soluție pentru exersarea suplimentară și verificarea cunoștințelor, fără costurile unor ședințe regulate de meditații.

La Sibiu, doi studenți lucrează la o astfel de soluție. Adrian Balea și Vlad Cazacu, foști elevi ai Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, și în prezent studenți la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, la specializarea Business Administration, pregătește împreună cu Vlad Cazacu lansarea aplicației Mr. Bac.

Cei doi au pornit de la propria experiență cu pregătirea pentru examen și de la ideea că elevii ar putea avea acces la resurse suplimentare fără să fie nevoiți să investească sume mari în meditații.

Mr. Bac, o platformă AI care promite și feedback de la profesori

Aplicația Mr. Bac se află în faza de testare, într-un proiect-pilot, iar lansarea este planificată pentru începutul lunii noiembrie. Potrivit lui Adrian Balea, platforma va combina instrumentele de inteligență artificială cu intervenția unor profesori care vor verifica lucrările elevilor și le vor oferi feedback.

„Am terminat anul trecut clasa a XII-a și ne-am gândit că se duc mulți bani în meditații. Am căutat o soluție și ne-am gândit să facem o aplicație care să-i ajute pe elevi să nu mai fie nevoiți să facă meditații, dar să poată fi verificați de un profesor real”, a explicat Adrian Balea.

Potrivit acestuia, platforma va include instrumente bazate pe AI pentru pregătire și generarea de eseuri, precum și un sistem de corectare realizat cu ajutorul unor profesori colaboratori. Aceștia vor verifica variantele rezolvate de elevi și vor oferi observații pentru îmbunătățirea răspunsurilor.

Un element pe care cei doi fondatori vor să îl dezvolte este componenta de inteligență emoțională, astfel încât aplicația să țină cont și de experiența elevului în procesul de învățare, nu doar de răspunsurile corecte sau greșite. „Aplicația va putea fi descărcată și folosită gratuit timp de șapte zile, după care va funcționa contra unui cost mai mic decât cel al unui meditator”, a mai declarat Adrian Balea.

Prețul abonamentului și detaliile complete privind funcționalitățile urmează să fie clarificate înainte de lansare. Deocamdată, fondatorii spun că feedbackul primit în perioada de testare este pozitiv și că ideea proiectului a fost încurajată inclusiv de fostul director al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, Octavian Gabriel Negrea.

Ce spun profesorii: AI poate ajuta, dar explicațiile rămân esențiale

Din perspectiva profesorilor, utilizarea inteligenței artificiale în pregătirea pentru examene poate avea avantaje, mai ales atunci când elevii au nevoie de exerciții suplimentare și de verificarea răspunsurilor. Totuși, simpla indicare a unui răspuns corect sau greșit nu este suficientă pentru a asigura înțelegerea materiei.

O profesoară de matematică de la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” din Sibiu consideră că o astfel de aplicație poate fi utilă, însă eficiența ei depinde de felul în care sunt oferite explicațiile. „Cred că poate ajuta elevii, dar foarte importante sunt explicațiile. Dacă răspunsul este doar corect sau fals, nu este suficient. Trebuie să fie explicat de ce este corect și de ce este fals. Este binevenită aplicația, dar nu poate lua locul unui profesor. Depinde cum au loc explicațiile. Poate ajuta la unele lucruri, dar nu poate înlocui încă un profesor”, a declarat aceasta.

Profesor de matematică: „Ghidarea este esențială”

Serghei Frunzescu, profesor de matematică, consideră că inteligența artificială poate fi utilă în pregătirea elevilor, însă nu poate înlocui rolul profesorului, mai ales în cazul celor care au dificultăți în înțelegerea conceptelor matematice. „Din punctul meu de vedere, AI-ul nu poate înlocui un profesor sau un meditator. În cele mai multe dintre situațiile pe care le observ la clasă, elevii cu rezultate slabe la învățătură sunt aceia neatenți în timpul orei și care vin frecvent fără temele făcute. Rezultatele lor slabe reflectă faptul că ei nu au înțeles conceptele matematice, nu că s-au încurcat la calcule”, explică profesorul.

Acesta subliniază că rolul unui cadru didactic nu se limitează la verificarea răspunsurilor, ci presupune explicarea conceptelor și adaptarea exercițiilor la nivelul de înțelegere al fiecărui elev.

„Un profesor are menirea de a explica, pornind de la situații reale, conceptele matematice, iar mai apoi de a susține învățarea elevului prin exerciții de înțelegere și aprofundare. Un instrument AI, după un singur prompt, adică o instrucțiune dată inteligenței artificiale, nu va genera o lecție de matematică structurată în etapele menționate mai sus. Diferența majoră este că un AI folosește o învățare deductivă, în timp ce un profesor poate folosi metoda învățării inductive”, afirmă Serghei Frunzescu.

Profesorul atrage atenția și asupra unei alte probleme: chiar dacă inteligența artificială ar putea genera o lecție bine structurată, elevul ar putea întâmpina dificultăți în parcurgerea și înțelegerea informațiilor fără îndrumare. „Totuși, să admitem că un AI generează dintr-un singur prompt o lecție de asimilare a cunoștințelor, folosind tehnici adecvate. Ce elev nu se va plictisi încercând să citească și să înțeleagă acel material stufos?

Ipoteza ca elevul să scrie un singur prompt AI-ului este firească, deoarece, atunci când are rezultate slabe la un capitol din matematică, nu știe nici să își diagnosticheze, nici să își identifice erorile conceptuale. Ghidarea, în acest caz, este esențială. O astfel de ghidare este un fenomen dinamic, care trebuie ajustat la fiecare pas, în modul adecvat. Doar un profesor capabil și experimentat poate oferi acest cadru prielnic și eficient învățării”, explică profesorul.

În cazul elevilor cu rezultate medii, provocarea este diferită. Aceștia înțeleg conceptele de bază, dar pot avea dificultăți atunci când exercițiile devin mai complexe sau presupun aplicarea unor cunoștințe învățate anterior. În această etapă, inteligența artificială poate avea un rol important, prin generarea unor exerciții suplimentare.

„Un AI poate genera o mulțime de astfel de exerciții. Totuși, exercițiile trebuie să aibă un nivel de dificultate care să crească gradual, să fie variate și aplicate. Un profesor poate face distincția între aceste tipuri de exerciții și le poate ajusta în funcție de nivelul actual de înțelegere al elevului”, spune Serghei Frunzescu.

Acesta consideră că exercițiile trebuie să fie suficient de dificile pentru a stimula progresul, fără să provoace frustrare sau anxietate. Felul în care sunt alese și adaptate poate influența inclusiv încrederea elevului în propriile capacități. „Un exercițiu care îl solicită pe elev, dar nu în măsura în care să îi provoace anxietate, ci suficient cât rezolvarea acestuia să fie percepută ca o provocare și o reușită proprie, reprezintă încă o treaptă pe nivelul matematic. Un astfel de procedeu îi va crește stima de sine elevului și poate stârni curiozitatea și, treptat, independența sa matematică”, a mai explicat profesorul.

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