Pe scurt: România a crescut deja taxele pe toate fronturile, iar presiunea pe economie e tot mai mare. O specialistă PwC propune trei soluții pentru consolidare fiscală fără noi poveri.

România trebuie să continue ajustarea fiscală pentru a reduce deficitul bugetar la 3% din PIB până în 2031, însă spațiul pentru noi majorări de taxe este tot mai restrâns, avertizează Ruxandra Târlescu, partener coordonator Taxe PwC România.

Într-o analiză transmisă miercuri, 21 octombrie 2026, comunității antreprenoriale, Târlescu subliniază că este nevoie de un echilibru între consolidarea fiscală și menținerea creșterii economice, în contextul în care fiscalitatea crescută din ultimul an a pus presiune pe firme și populație, iar economia are o creștere estimată la doar 0,7% în 2026, potrivit StartupCafe.ro.

Creșterile de taxe din ultimul an și efectele lor asupra economiei

Potrivit Ruxandrei Târlescu, România a avut în urmă cu doi ani cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, de 9,3% din PIB, iar corecția s-a făcut rapid, în principal prin majorări de taxe. Cota standard de TVA a crescut de la 19% la 21%, cotele reduse au fost unificate la 11%, impozitul pe dividende a urcat de la 10% la 16%, iar impozitele locale pe proprietate au fost majorate.

În primul an de TVA majorat, între august 2025 și iulie 2026, încasările din această taxă au crescut cu 22,2% față de perioada anterioară, conform datelor Ministerului Finanțelor. Deficitul a început să scadă, ajungând la 2,89% din PIB în primele opt luni din 2026, față de 4,51% în aceeași perioadă din 2025.

Totuși, aceste măsuri au avut efecte negative asupra economiei. Inflația s-a menținut aproape de 10% după majorarea TVA, cu un vârf de 10,85% în mai, și a scăzut abia în august la 6,17%. În septembrie, inflația a crescut din nou la 6,61%, potrivit INS.

Vânzările din comerț au scăzut timp de un an după majorarea TVA, România fiind singura țară din regiune cu o astfel de evoluție, potrivit Eurostat. Comerțul cu amănuntul a revenit pe creștere abia în august 2026, cu 2,3% față de iulie și cu 0,1% față de aceeași lună a anului trecut, însă pe primele opt luni volumul cifrei de afaceri a rămas în scădere cu 5,1% față de 2025.

Trei măsuri recomandate pentru consolidare fiscală fără noi taxe

Ruxandra Târlescu consideră că, în etapa următoare, întrebarea nu mai este cât de mult pot crește taxele, ci cum poate fi găsit echilibrul între reducerea deficitului și menținerea unei economii puternice. Ea propune trei măsuri esențiale:

Prima măsură este îmbunătățirea colectării. România nu a colectat o treime din TVA-ul datorat în 2023, cel mai mare deficit de conformare din Uniunea Europeană, potrivit Comisiei Europene. Pierderea a fost de 45,5 miliarde lei într-un singur an, mai mult decât a adus majorarea cotei de TVA.

Instrumente precum facturarea electronică, raportarea SAF-T, sistemul e-Transport și declarația de TVA precompletată pot crește veniturile bugetare dacă sunt folosite eficient de ANAF.

A doua măsură este reforma cheltuielilor publice, fără a sacrifica investițiile productive în infrastructură, energie, educație și digitalizare.

A treia măsură vizează predictibilitatea fiscală. Companiile pot gestiona o fiscalitate mai mare dacă regulile nu se schimbă frecvent. Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, anunțată pentru 2027, și menținerea principiului cotei unice sunt pași importanți în această direcție.

StartupCafe.ro notează că cele trei mari agenții de rating, Fitch, Moody’s și S&P, au menținut România în categoria recomandată investițiilor, dar cu perspectivă negativă, semn că eforturile de consolidare fiscală trebuie continuate.

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