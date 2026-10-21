Un nou episod din disputa pentru averea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner s-a încheiat în favoarea fiicei sale, Vanessa Kreiner.

Tribunalul Hunedoara a decis ca mai multe ceasuri de lux și colecții de monede, evaluate la aproape 100.000 de euro, să îi fie restituite acesteia, după ce bunurile fuseseră ridicate din locuința Adrianei Viliginschi, potrivit Cancan.ro.

Bunurile au fost găsite în urma unor percheziții efectuate în februarie 2026 la locuința Adrianei Viliginschi, fosta parteneră a lui Adrian Kreiner. Printre obiectele ridicate de anchetatori se aflau ceasuri Audemars Piguet, Chopard și CVSTOS, un model Datejust, un colier și sute de monede de colecție.

Potrivit sursei citate, numai două dintre loturile de monede din argint cântăreau împreună peste șapte kilograme. O evaluare făcută în luna iunie a stabilit că valoarea totală a ceasurilor și a monedelor din aur și argint se apropie de 100.000 de euro.

Vila a revenit Adrianei Viliginschi prin testament

Adriana Viliginschi a primit prin testament vila în care locuia împreună cu Adrian Kreiner, precum și acțiuni la unele dintre firmele omului de afaceri. Disputa a apărut însă în privința obiectelor de valoare găsite în imobil.

Atât Adriana Viliginschi, cât și Vanessa Kreiner au cerut restituirea acestora. Fiica omului de afaceri a susținut că bunurile făceau parte din averea tatălui său și că testamentul îi acorda Adrianei Viliginschi drepturi doar asupra unor bunuri determinate, nu asupra întregii averi mobiliare.

În analiza situației, judecătorii au luat în calcul facturi pentru achiziționarea ceasurilor și monedelor, precum și documente privind transferuri bancare făcute de Adrian Kreiner.

Instanța a apreciat că există indicii puternice că obiectele aparțineau omului de afaceri.

„La acest moment există o puternică aparenţă că bunurile enumerate mai sus fac parte din masa succesorală a defunctului Kreiner Adrian şi potrivit dispoziţiilor testamentare, s-ar cuveni numitei Kreiner Vanessa”, se arată în hotărârea citată de Cancan.ro.

Judecătorii au reținut inclusiv posibilitatea ca Adrian Kreiner să fi cumpărat unele dintre obiectele de valoare ca formă de investiție.

Tribunalul a dispus restituirea bunurilor către fiică

Bunurile fuseseră puse sub sechestru în dosarul penal în care Adriana Viliginschi a fost trimisă în judecată pentru complicitate morală la omor calificat. Sechestrul fusese instituit pentru garantarea eventualelor despăgubiri și a cheltuielilor judiciare, până la valoarea de 800.000 de euro.

Pe 2 octombrie 2026, Tribunalul Hunedoara a admis cererea formulată de Vanessa Kreiner și a dispus restituirea obiectelor către aceasta. Cererea Adrianei Viliginschi a fost respinsă.

„Admite cererea formulată de petenta Kreiner Vanessa. În baza art. 255 Cod procedură penală, restituie către petentă bunurile mobile indicate în ordonanţa (…) Respinge cererea de restituire a bunurilor, formulată de inculpata Viliginschi Adriana Emilia”, se arată în soluția instanței, citată de Cancan.ro.

Fiica lui Adrian Kreiner are însă obligația de a păstra obiectele până la pronunțarea unei hotărâri definitive în procesul penal.

Un alt bărbat a revendicat o parte dintre obiecte

În dispută a intervenit și bărbatul despre care sursa citată arată că este partenerul Adrianei Viliginschi din aprilie 2024. Acesta a susținut că o parte dintre ceasuri și monede îi aparțineau și a contestat ridicarea lor de către anchetatori. Ulterior, acesta și-a retras cererea privind restituirea bunurilor.

În dosar au apărut și documente de achiziție emise atât pe numele lui Adrian Kreiner, cât și pe numele Adrianei Viliginschi. Judecătorii au decis, în această etapă, să acorde prioritate documentelor care indicau că bunurile fuseseră cumpărate de omul de afaceri.

Potrivit hotărârii, există separat și o anchetă în care urmează să fie clarificate suspiciuni privind falsul în înscrisuri și uzul de fals.

„La acest moment, se va da prevalenţă înscrisurilor emise pe numele defunctului Kreiner (…), urmând ca în cadrul dosarului privind infracţiuni de fals şi uz de fals să se clarifice situaţia celorlalte înscrisuri”, se arată în document.

Nu este prima dată când Vanessa Kreiner obține în instanță restituirea unor bunuri care i-au aparținut tatălui său. Într-un alt dosar, soluționat în noiembrie 2025, instanța a decis să îi fie restituite alte 16 ceasuri ale lui Adrian Kreiner.

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