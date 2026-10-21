Locuitorii din Cârțișoara sunt anunțați că joi, 22 octombrie 2026, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă în întreaga localitate, în două intervale orare.

Prima întrerupere este programată între orele 9:00 și 10:00, iar cea de-a doua între 14:00 și 15:00.

Potrivit anunțului afișat în localitate, curentul electric va fi oprit în două reprize, iar măsura va afecta întreaga comună.

Locuitorii din Cârțișoara sunt sfătuiți să își încarce din timp telefoanele mobile și bateriile externe și, dacă este posibil, să scoată din priză aparatele electronice sensibile.

Comentarii