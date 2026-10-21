Cățeluși abandonați pe câmp la Cisnădie: „Am reușit să îi salvăm” / foto

Doi cățeluși au fost găsiți, luni, pe Valea Argintului din Cisnădie. Animalele fuseseră abandonate de stăpânul lor.

O cititoare a transmis pe adresa reacției Ora de Sibiu că a găsit doi pui de câine pe o vale din Cisnădie. Potrivit acesteia, cățelușii fuseseră abandonați. Norocul a făcut ca femeia să îi găsească la timp.

„Au fost abandonați fără milă în cursul zilei de luni pe Valea Argintului din Cisnădie. Au fost preluați de o asociație din Sibiu”, a transmis cititoarea.

În acest caz, Poliția Animalelor nu a fost sesizată.

Cazurile de maltratare a animalelor sunt tot mai dese în județul Sibiu. La finalul săptămânii trecute, spre exemplu, un bărbat din Sadu a fost reținut după ce a băgat un câine într-un sac de rafie, l-a legat cu o sârmă și l-a aruncat în râu de pe un pod.

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Și animalele de talie mare sunt maltratate. Ora de Sibiu a scris, marți, despre un caz revoltător. Un cal a fost lovit cu bestialitate la Marpod.

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În situația în care aveți cunoștință despre un abuz împotriva unui animal, iar acesta se află într-o situație de pericol, polițiștii vă recomandă să sesizați serviciul de urgență 112, în vederea intervenției imediate. Poliția Animalelor, prin structurile de intervenție constituite la nivel județean, vor interveni în ajutorul animalelor în astfel de cazuri.

Persoanele care abandonează un câine pe domeniul public pot fi sancționate contravențional cu amendă cuprinsă între 3.000 și 12.000 de lei, iar cele care maltratează animalele riscă dosar penal și chiar închisoare.



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