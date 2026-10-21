CCR: copiii sub 14 ani care comit fapte penale pot fi trimiși la psiholog și fără acordul părinților. Fără sancțiuni pentru părinți

Curtea Constituțională a decis miercuri că un copil sub 14 ani care a comis o faptă penală poate fi obligat de instanță să meargă la consiliere psihologică, chiar dacă părinții nu sunt de acord. În schimb, judecătorii au declarat neconstituționale sancțiunile pentru părinți și plasarea obligatorie a copiilor în centre specializate pentru „fapte cu violență”.

Decizia a fost luată după ce președintele Nicușor Dan a contestat la CCR legea care modifică Legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Copiii sub 14 ani nu pot fi trași la răspundere penală, oricât de gravă ar fi fapta, iar legea introducea măsuri obligatorii pentru ei și pentru părinții lor.

Proiectul a fost inițiat de 14 deputați, 13 de la PNL și unul de la PSD, printre ei și deputata PNL de Sibiu Raluca Turcan. Camera Deputaților l-a adoptat pe 29 aprilie, cu 277 de voturi pentru, două împotrivă și 13 abțineri, potrivit G4Media.

Ce a rămas în lege

consilierea psihologică dispusă de instanță, chiar fără acordul părinților. Curtea a considerat că măsura este în interesul copilului: părinții pot fi ascultați, dar nu o pot bloca refuzând să-și dea acordul;

plasarea copiilor în centre specializate, în condițiile stabilite de lege. Judecătorii au văzut-o ca pe o măsură de protecție socială, nu ca pe o pedeapsă.

Ce a picat

expresia „fapte cu violență”, considerată prea vagă pentru a ști în ce situații plasarea într-un centru devine obligatorie;

sancțiunile pentru părinți. Legea nu despărțea clar amenda de răspunderea penală pentru aceeași faptă și folosea când „părinți”, când „reprezentant legal”, fără să fie limpede cine are obligațiile;

prevederile care ar fi putut fi citite ca o răspundere penală a copilului sub 14 ani care nu respectă hotărârea instanței, deși Codul penal spune că acești copii nu răspund penal.

Ce urmează

Decizia este definitivă și obligatorie. Legea se întoarce în Parlament, care trebuie să refacă prevederile declarate neconstituționale înainte ca ea să poată fi promulgată. Motivarea completă va fi publicată în Monitorul Oficial.

Decizia vine la câteva zile după atacul cu cuțitul de la o școală din Bistrița, unde un elev de 13 ani a atacat o profesoară și un coleg.

Adolescenții de 16 ani nu pot merge singuri la psiholog

În aceeași zi, Comisia juridică a Senatului a respins un alt proiect, prin care un adolescent de 16 ani ar fi putut merge singur la psiholog. Inițiatoarea lui, deputata USR Ruxandra Cibu-Deaconu, a criticat pe Facebook contrastul dintre cele două decizii: „Ajutorul psihologic ajunge mai ușor la un copil după o faptă penală decât înainte de ea.”

Potrivit ei, proiectul prevedea că tratamentul psihiatric și medicamentele rămân cu acordul părinților, iar psihologul îi anunță pe aceștia când există un pericol. Proiectul mai trece prin două comisii înainte de votul din plenul Senatului.

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