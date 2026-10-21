Pe scurt: Aurul a adus cel mai mare câștig în ultimul an, dar titlurile de stat și euro rămân alternative pentru cei care vor să-și protejeze banii de inflație. Vezi ce spun specialiștii.

Deprecierea leului în raport cu euro, creșterea prețurilor și evoluția diferită a principalelor instrumente de economisire îi determină pe români să caute soluții pentru a-și proteja banii de inflație.

Potrivit Adevărul, în ultimul an, leul s-a depreciat cu 4,95% față de euro, în timp ce aurul a câștigat aproximativ 10% exprimat în lei. În același timp, titlurile de stat în lei cu scadența în octombrie 2027 au oferit recent randamente de aproximativ 7,2%, peste rata anuală a inflației de 6,61% raportată în septembrie.

Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România, a explicat că euro ar putea beneficia în continuare de deprecierea monedei naționale, iar aurul rămâne o opțiune de protecție pe termen lung, chiar dacă evoluția sa viitoare este greu de anticipat.

“Astfel, ținând seama și de deprecierea leului, euro a oferit o protecție relativă mai bună, cu aproape 1 punct procentual, aceasta, însă, înaintea costurilor de schimb valutar”, a declarat Cazacu pentru Adevărul.

În ultimul an, cei care și-au convertit economiile în euro au fost avantajați, deoarece valoarea sumelor deținute în moneda europeană a crescut atunci când a fost exprimată în lei. Totuși, aprecierea euro nu trebuie confundată cu un câștig real de aceeași mărime, fiind necesară luarea în calcul a inflației, a eventualelor dobânzi și a costurilor de conversie valutară.

Consultantul a inclus în comparație și titlurile de stat, care pot oferi un randament contractual și reprezintă o alternativă pentru cei care doresc venituri din economii, fără să depindă exclusiv de evoluția cursului valutar sau a prețului aurului.

În octombrie 2026, randamentele titlurilor de stat în lei cu scadența în octombrie 2027 au fluctuat recent în jurul nivelului de 7,2%, în timp ce plasamentele în euro cu scadența în septembrie 2027 ofereau randamente de aproximativ 3%, potrivit datelor prezentate de Cazacu.

Diferența dintre cele două randamente trebuie analizată împreună cu evoluția cursului. Dobânda mai ridicată în lei poate compensa, integral sau parțial, deprecierea monedei naționale, în timp ce un plasament în euro poate beneficia de aprecierea monedei europene. Rezultatul final depinde de evoluția cursului pe perioada investiției, de condițiile instrumentului ales și de costurile și taxele aplicabile.

Titlurile de stat pot depăși inflația, dar contează randamentul real

La o rată anuală a inflației de 6,61% în septembrie și un randament de aproximativ 7,2% pentru titlurile de stat în lei cu scadența în octombrie 2027, diferența este favorabilă economisirii în moneda națională, cel puțin la nivelul randamentelor nominale comparate.

Totuși, această diferență nu trebuie interpretată drept un câștig real garantat. Rata inflației reflectă evoluția prețurilor într-o perioadă deja încheiată, în timp ce randamentul titlurilor de stat se referă la o investiție care ajunge la scadență în viitor. Inflația din următoarele 12 luni poate fi diferită, iar puterea de cumpărare obținută la scadență va depinde de evoluția efectivă a prețurilor.

Comparația trebuie făcută în condiții similare: contează dacă randamentele sunt brute sau nete, ce taxe se aplică și dacă banii pot fi păstrați până la scadență. Vânzarea anticipată a unor titluri de stat tranzacționate pe piață poate conduce la un preț diferit de valoarea nominală.

Pentru cei care au nevoie de predictibilitate, titlurile de stat pot avea un avantaj față de aur, deoarece oferă condiții de remunerare stabilite prin instrumentul respectiv. În schimb, nu oferă aceeași expunere la o eventuală apreciere puternică a aurului și nici nu elimină toate riscurile economice.

Aurul a avut cel mai bun randament în lei, dar evoluția sa viitoare este incertă

Dintre variantele analizate de Claudiu Cazacu, aurul a înregistrat cea mai bună evoluție în ultimul an, cu o apreciere de aproximativ 10% exprimată în lei. Performanța a depășit atât deprecierea leului față de euro, cât și randamentele nominale ale titlurilor de stat menționate de consultant.

“Aurul a depășit, în lei, randamentul celorlalte variante de plasament”, a declarat Cazacu pentru Adevărul.

Aprecierea metalului prețios a fost suficientă pentru a depăși rata anuală a inflației de 6,61% raportată în septembrie. Cu toate acestea, rezultatul descrie o perioadă trecută și nu garantează că aurul va continua să se aprecieze în același ritm.

“Pentru viitor, însă, incertitudinile sunt deosebit de ridicate. Aurul se află într-o perioadă latentă, și este dificil de estimat dacă va trezi interesul investitorilor pe termen scurt sau chiar mediu”, a adăugat consultantul XTB România. În opinia sa, metalul prețios poate continua să aibă un rol important în protejarea economiilor pe termen lung:

“În perspectivă îndepărtată, de peste un an, el poate juca, în continuare, un rol de protecție esențial față de erodarea generată de inflație”.

Aurul are însă și limite. Spre deosebire de titlurile de stat, nu oferă dobândă sau venituri periodice, iar valoarea sa depinde de prețul de piață. În cazul aurului fizic, diferența dintre prețul de cumpărare și cel de revânzare, precum și eventualele costuri de păstrare, pot diminua câștigul efectiv.

Băncile centrale cumpără aur pentru a-și diversifica rezervele

Interesul pentru aur nu se limitează la investitorii individuali. În ultimii ani, băncile centrale au cumpărat cantități importante de metal prețios, într-un context marcat de tensiuni geopolitice, incertitudini economice și preocupări privind structura rezervelor internaționale.

Potrivit datelor Consiliului Mondial al Aurului, achizițiile nete ale băncilor centrale au ajuns la 1.082 de tone în 2022, 1.037 de tone în 2023, 1.045 de tone în 2024 și 863 de tone în 2025. În total, achizițiile nete din cei patru ani s-au apropiat de 4.030 de tone, mult peste media anuală de aproximativ 500 de tone din deceniul precedent.

Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre deprecierea leului și apropierea euro de maximul istoric la cursul BNR.

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