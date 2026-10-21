Pe scurt: Află de ce medicii recomandă să eviți glucidele la cină și ce alimente sunt sigure pentru siluetă și sănătate.

Medicii atrag atenția că mâncatul seara nu este recomandat, iar alegerea alimentelor potrivite la cină poate face diferența între menținerea greutății și acumularea de kilograme.

Potrivit Știrile ProTV, specialiștii recomandă să evităm glucidele la masa de seară și să optăm pentru carne slabă sau pește cu legume verzi.

Dr. Manuela Stanciu, medic primar diabet și boli metabolice, explică de ce nu este nevoie de glucide la cină:

„Nu am de ce să mănânc glucide seara. În cursul nopții, am organe care produc glucoză, nu consum energie în timpul nopții și nu am nevoie de dulce sau de cereale albe în timpul serii. Avem două organe mari producătoare de glucoză. Primul e ficatul, al doilea rinichiul. Dacă nu mâncăm două zile, spre exemplu, oricum o să avem o glicemie bună pentru că avem aceste două organe, care produc glucoză.”

Ficatul produce până la 150 mg de glucoză pe minut în timpul nopții, menținând glicemia normală chiar dacă nu mâncăm seara. Acest proces asigură energie pentru creier și globulele roșii. Rinichii contribuie cu 25% din producția totală de glucoză pe timpul nopții, astfel că nici ei nu au nevoie de aport suplimentar de glucide seara.

Carne slabă și legume verzi, alegerea potrivită pentru cină

În cazul în care apare senzația de foame seara, medicii recomandă carne slabă sau pește cu legume verzi. Porția de carne ar trebui să fie de mărimea palmei, iar legumele verzi sau frunzele să însumeze 200-300 de grame. Fibrele din legume se măresc rapid în volum, oferind senzația de sațietate cu un aport caloric redus. Carnea nu conține glucide, iar legumele verzi au o cantitate nesemnificativă.

Respectarea acestor reguli este importantă deoarece, potrivit dr. Manuela Stanciu, „mâncatul seara nu e cea mai bună alegere. Crește riscul de sindrom metabolic, de adipozitate abdominală, crește riscul de rezistență la insulină și, în perspectivă, va crește riscul de diabet.”

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog, subliniază rolul ficatului în timpul nopții:

„Ficatul e ca o fabrică, el noaptea lucrează pentru noi, detoxifică, sintetizează hormoni, sintetizează colesterol. De asta nu e bine să mănânci seara. Dacă mănânc, îi cer – enzime, suc biliar, activează și pancreasul – și îl perturbă de la funcția lui principală, detoxifierea. Nu există diete detox, detox face ficatul. Și fac rinichii.”

Glucidele la cină cresc glicemia și perturbă somnul

O cină care conține pâine, paste, orez, fructe sau dulciuri aduce un aport ridicat de glucide, ceea ce duce la creșterea glicemiei. Acest lucru poate provoca sete intensă și deshidratare pe timpul nopții, iar somnul devine agitat. Somnul agitat stimulează sistemul nervos simpatic, ceea ce determină o creștere suplimentară a glicemiei. În plus, ficatul nu mai detoxifică eficient.

Consumul de carbohidrați seara determină organismul să transforme o moleculă numită acetil-coenzima A în grăsime, favorizând acumularea kilogramelor în plus.

Medicii recomandă trei mese pe zi, complete, la ore regulate, iar între mese doar apă. Ultima masă ar trebui să fie cel târziu la ora 18. Dacă nu reușiți să respectați această oră, este mai bine să săriți peste masa de seară și să consumați alimentele pregătite pentru cină la micul dejun.

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