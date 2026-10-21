Conducerea Prefecturii Sibiu a rămas complet vacantă în această săptămână, în urma plecărilor prefectului Mircea Crețu (PNL) și a subprefectului Andra Albu (USR). Odată cu învestirea noului Guvern condus de Luca Niculescu, social-democrații sibieni au undă verde pentru a prelua șefia instituției și a-și desemna reprezentantul în teritoriu.

Liderul județean al PSD Sibiu, Bogdan Trif, a clarificat stadiul negocierilor și a avansat un termen pentru stabilirea viitorului prefect. „Cel mai probabil săptămâna viitoare vom avea un nume. Nu am avut încă discuțiile, propunerea va trebui mai întâi să primească votul biroului județean”, a declarat Bogdan Trif pentru Ora de Sibiu.

Instalarea noului Cabinet de la București a deblocat calculele locale. Anterior, fostul subprefect PSD Florin Giubega, vehiculat ca o variantă principală pentru acest post, explicase că orice negociere este pusă pe pauză până când noul Executiv trece de votul Parlamentului. Acum, odată ce Guvernul Luca Niculescu a preluat oficial mandatele, filiala județeană a PSD urmează să valideze intern propunerea.

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Urgența numirii este dictată de valul recent de plecări de la vârful Prefecturii, generat de reconfigurarea puterii centrale. Luni, 19 octombrie, prefectul liberal Mircea Crețu și-a anunțat demisia, încheind un mandat de peste 6 ani și jumătate.

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La scurt timp, subprefectul Andra Albu a transmis public că mandatul său temporar s-a încheiat, lăsând un mesaj în care a subliniat provocările birocratice și dificultatea alinierii instituțiilor locale pentru rezolvarea problemelor județului.

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Odată cu oficializarea viitoarei propuneri în Biroul Județean, PSD se pregătește să revină la conducerea Prefecturii Sibiu. Înaintea liberalului Mircea Crețu, Prefectura a fost condusă succesiv de Maria Minea și de Adela Muntean, ambele fiind susținute de guverne PSD. De asemenea, social-democrații au deținut funcția și pentru o perioadă mai lungă prin Ovidiu Sitterli, care a condus instituția timp de aproape 4 ani, între mai 2012 și martie 2016.

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