Pe scurt: Infecțiile respiratorii scad în Sibiu, dar pneumopatiile cresc ușor. Cazurile de gripă clinică rămân constante, fără internări.

Numărul infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare a înregistrat o scădere în județul Sibiu în perioada 11-18 octombrie 2026, potrivit unui comunicat transmis de Direcția de Sănătate Publică.

În aceeași perioadă, cazurile de pneumopatii au crescut ușor, iar numărul diagnosticelor de gripă clinică s-a menținut constant față de săptămâna anterioară.

În săptămâna 42, au fost raportate 1.513 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, în scădere față de săptămâna precedentă, când au fost înregistrate 1.609 cazuri. Comparativ cu aceeași perioadă din sezonul gripal 2025-2026, când au fost raportate 1.640 de cazuri, scăderea este semnificativă.

Cele mai multe diagnostice au fost puse la copii și la persoane din segmentul activ de populație. Formele de boală au fost ușoare, iar medicii au recomandat internarea în doar 6 cazuri, toate la copii cu vârste de până la 4 ani.

În ceea ce privește gripa clinică (neconfirmată prin teste de laborator), în perioada 11-18 octombrie 2026 au fost raportate 4 cazuri. Acestea au apărut la persoane din segmentele de populație activă și la o persoană cu vârsta de cel puțin 65 de ani.

Nu a fost necesară internarea niciunui pacient, semn că formele de boală au fost ușoare. Numărul cazurilor de gripă este identic cu cel din săptămâna anterioară și cu 13 cazuri mai mic decât în perioada similară a sezonului gripal precedent.

În săptămâna 42, au fost raportate 404 cazuri de pneumopatii, cu 10 mai multe decât în săptămâna anterioară. Comparativ cu perioada omoloagă a sezonului viral anterior, numărul diagnosticelor este cu 91 mai mare. Formele de boală au fost ușoare și medii, iar internarea a fost recomandată în 127 de cazuri, cele mai multe în rândul vârstnicilor.

Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au precizat că, în această perioadă de monitorizare, formele de boală au fost în general ușoare sau medii, iar internările au fost recomandate doar în cazurile cu risc crescut, în special la copii mici și vârstnici.

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