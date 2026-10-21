Cum vede primarul Astrid Fodor Sibiul peste 10 ani: „Ar fi păcat să alergăm după tot ce este în trend” / video foto

Pe scurt: Primarul Astrid Fodor a vorbit la Codul Bunelor Afaceri despre viitorul orașului și păstrarea identității culturale.

Primarul Astrid Fodor își dorește ca Sibiul să își păstreze identitatea de oraș istoric, cultural și turistic și în următorii zece ani. Edilul consideră că nu toate tendințele actuale se potrivesc municipiului și că dezvoltarea orașului trebuie făcută prin strategii pe termen lung. Declarațiile au fost făcute marți, 20 octombrie, la „Codul Bunelor Afaceri”.

VEZI ȘI: Prima ediție „Codul Bunelor Afaceri” la Sibiu: Astrid Fodor, Sorin Radu, lideri din diplomație și business, alături de peste 130 de participanți / video foto

Prezentă la dezbaterea „Brandul de oraș: între identitate și reputație”, Astrid Fodor a vorbit despre ceea ce ar trebui să păstreze Sibiul în următorul deceniu și despre elementele care au contribuit la dezvoltarea sa. Primarul a pus accent pe cultură, educație și patrimoniu.

„Cum aș vedea eu Sibiul peste zece ani? Adică ce să rămână? De ce mi-aș dori eu să se păstreze Sibiul? Este acest caracter de oraș istoric, cultural și turistic? Da, pentru că trendul care s-a demarat în 2004 s-a dovedit enorm de benefic pentru orașul ăsta, pentru cetățeni, pentru dezvoltarea lui”, a declarat Astrid Fodor.

Cultura, una dintre direcțiile pentru viitorul orașului

„Reputația Sibiului s-a construit foarte mult pe cultură”, a subliniat primarul. Aceasta a explicat că dezvoltarea culturală trebuie privită în sens larg, incluzând educația și universitatea, dar și investițiile în infrastructura comunității.

Astrid Fodor a amintit modernizarea școlilor, a terenurilor de sport și a sălilor care pot fi utilizate și de cluburile sportive. În opinia sa, dezvoltarea orașului nu trebuie să însemne renunțarea la elementele care îl definesc.

„Ar fi păcat să alergăm așa după tot ce este în prezent. Unele lucruri care sunt în trend sunt foarte bune, se potrivesc și Sibiului, dar altele deloc”, a afirmat primarul.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Cum vede primarul Astrid Fodor Sibiul peste 10 ani: „Ar fi păcat să alergăm după tot ce este în trend” — VIDEO

Reputația se construiește prin consecvență

Astrid Fodor a vorbit și despre felul în care o administrație își construiește reputația. Primarul consideră esențială respectarea obiectivelor stabilite, chiar și atunci când apar presiuni pentru schimbarea priorităților.

„În primul rând, pentru reputație ai nevoie de viziune, ai nevoie de o strategie, ai nevoie de consecvență, consecvență în toate aceste strategii, pentru că ești tentat să te abați sub presiunea mass-mediei”, a afirmat edilul.

Primarul a făcut referire și la influența rețelelor sociale, dar a subliniat importanța dialogului cu cetățenii pentru identificarea problemelor reale ale comunității.

Declarațiile au fost făcute la prima ediție a „Codului Bunelor Afaceri”, organizată de Delia Pușcă, fondatoarea BE Remarkable, la Odissea Events Hall. Aproximativ 130 de persoane au participat la eveniment.

Rectorul ULBS, Sorin Radu, s-a aflat la aceeași dezbatere, Emil Hurezeanu a intervenit online în direct, iar Nicu Ștefănuță printr-un interviu înregistrat.

Comentarii