Pe scurt: Călin Georgescu este vizat de noi acuzații după ce ar fi apelat la un specialist pentru a identifica și bruia microfoanele DIICOT. Descinderile au avut loc la vila sa din Mogoșoaia.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală și polițiștii Direcției de Investigații Criminale au efectuat miercuri, 21 octombrie 2026, două percheziții domiciliare în București, într-un nou dosar penal care îl vizează pe Călin Georgescu.

Potrivit Mediafax, ancheta privește infracțiuni de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice (autorat și instigare), precum și tentativă la alterarea integrității datelor informatice și perturbarea funcționării sistemelor informatice.

Surse judiciare au precizat că descinderile au vizat vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu. Acesta a fost condus la audieri la sediul DIICOT – Structura Centrală. În fața anchetatorilor a fost adus și un bărbat de 35 de ani, identificat ca specialistul care a realizat operațiunile tehnice de căutare și bruiere a mijloacelor de monitorizare.

Ancheta arată că, la 26 septembrie 2026, Călin Georgescu i-ar fi solicitat acestui bărbat să îi verifice imobilul din comuna Mogoșoaia pentru a identifica eventuale mijloace tehnice de interceptare audio-video montate de organele de urmărire penală.

Scopul ar fi fost alterarea datelor sau perturbarea sistemelor informatice folosite pentru supravegherea tehnică. Acțiunea a avut loc la scurt timp după percheziția din 21 septembrie 2026, din dosarul privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Autoritățile au transmis că „rezultatul urmărit, respectiv alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare, nu s-a produs, din motive independente de voința suspecților”.

Specialistul care a efectuat scanarea tehnică este Vlad Alin Zamfir, reprezentant al firmei SMT DISCRET MISSION SRL.

Acesta este cercetat pentru operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și tentativă la alterarea integrității datelor și perturbarea funcționării sistemelor informatice.

La rândul său, Călin Georgescu este vizat pentru instigare la aceste fapte, anchetatorii reținând că acesta a solicitat în mod expres utilizarea unor dispozitive speciale pentru neutralizarea tehnicii judiciare.

Ora de Sibiu a scris, în 7 octombrie 2026, despre noi percheziții informatice în dosarul lui Călin Georgescu.

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