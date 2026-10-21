Pe scurt: Află când trebuie depus dosarul de pensionare, cât durează aprobarea și când intră prima pensie. Respectarea termenelor legale este esențială pentru a nu pierde bani.

Românii care se pregătesc să iasă la pensie trebuie să fie atenți la termenul legal pentru depunerea dosarului de pensionare, pentru a nu pierde drepturi bănești, potrivit Libertatea.

Conform noii legi a pensiilor, cererea de pensionare trebuie depusă în cel mult 30 de zile de la îndeplinirea condițiilor legale.

Respectarea acestui termen este esențială. Dacă dosarul este depus la timp, pensia va fi acordată retroactiv, începând cu data la care solicitantul a îndeplinit condițiile de pensionare.

În schimb, dacă cererea este depusă cu întârziere, drepturile de pensie se calculează doar din ziua înregistrării cererii, iar sumele pentru perioada anterioară se pierd. De exemplu, dacă o persoană îndeplinește condițiile pe 1 octombrie, dar depune dosarul pe 15 noiembrie, pensia va fi calculată doar din 15 noiembrie.

Vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare diferă în funcție de situația fiecărei persoane. Pentru a afla data exactă a pensionării, Casa Națională de Pensii Publice pune la dispoziție un calculator online pe site-ul instituției.

Acesta ajută viitorii pensionari să planifice din timp depunerea dosarului și să evite pierderea unor sume importante.

După depunerea cererii, casa teritorială de pensii are la dispoziție 45 de zile pentru a emite o decizie de admitere sau respingere, conform articolului 93 din Legea nr. 360/2023.

Acest termen poate fi prelungit cu încă 30 de zile dacă sunt necesare documente suplimentare sau dacă solicitantul este încă asigurat în luna depunerii cererii. Decizia trebuie comunicată solicitantului în cel mult 10 zile de la emitere.

Plata pensiilor se face lunar, iar prima tranșă poate întârzia în funcție de momentul emiterii deciziei și de includerea drepturilor în sistemul de plată. Dacă apar întârzieri, sumele restante vor fi achitate retroactiv. Pensiile sunt virate prin Poșta Română între zilele 1 și 15 ale lunii sau în cont bancar, începând cu data de 12, dar nu mai târziu de 13 ale lunii.

Persoanele care nu au stagiul minim de cotizare de 15 ani nu pot beneficia de pensie pentru limită de vârstă, dar pot avea alte opțiuni, în funcție de legislația în vigoare. Este recomandat ca viitorii pensionari să consulte calculatorul online și să se informeze din timp pentru a evita surprizele neplăcute la momentul pensionării.

Potrivit articolului 90 din Legea nr. 360/2023, respectarea termenului de 30 de zile este crucială pentru a nu pierde bani la pensionare.

De asemenea, ministrul propus la Muncă a anunțat că există estimări privind o posibilă creștere a pensiilor în 2027, însă nu a oferit detalii concrete.

Comentarii