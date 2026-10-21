Două companii din Sibiu fac primul pas spre aviație: Scandia și Terra Building au înființat o firmă de transport aerian

Pe scurt: Scandia Sibiu face un pas neașteptat în aviație, asociindu-se cu fiul unui celebru om de afaceri din domeniul infrastructurii.

Două companii din județul Sibiu, Scandia Food, producătorul cunoscut pentru mărcile Scandia Sibiu și Bucegi, și Terra Building, specializată în lucrări de infrastructură, s-au asociat cu o firmă din București pentru a înființa Avanti Aviation, o societate cu activitate declarată în transportul aerian de pasageri. Potrivit Profit.ro, firma nu desfășoară deocamdată activitate, iar investitorii analizează oportunitățile din domeniul aviației.

Noua societate, Avanti Aviation, are trei asociați: Scandia Food, Terra Building și Pro-Rent Echipamente Grele din București. Cele trei companii activează în prezent în domenii diferite, de la industria alimentară și construcții până la transportul rutier de mărfuri.

În documentele de înființare sunt menționați Andrei Ursulescu, directorul general al Scandia Food, Ștefan Băcilă, reprezentantul Terra Building, și Costel Cășuneanu, în legătură cu Pro-Rent Echipamente Grele.

Terra Building parte din noua asociere

Unul dintre partenerii proiectului este Terra Building, condusă de omul de afaceri Ștefan Băcilă.

Compania a fost înființată în 2001 și este specializată în lucrări de infrastructură rutieră și hidroedilitară, având ca principal domeniu de activitate construcția de drumuri și autostrăzi.

Potrivit datelor financiare pentru 2025, Terra Building a înregistrat o cifră de afaceri de 101,5 milioane de lei și un profit net de 11,8 milioane de lei. Societatea avea 190 de angajați, față de 174 în anul precedent.

Firma se numără printre constructorii importanți din județul Sibiu. În clasamentul companiilor din domeniul construcțiilor, realizat în funcție de cifra de afaceri din 2025, Terra Building ocupă locul șase la nivel județean.

Ștefan Băcilă este cunoscut și prin prisma echipei de fotbal FC Hermannstadt, club care de curând a intrat în faliment, afaceristul sibian fiind unul dintre principalii finanțatori.

Al treilea partener, o firmă din București legată de familia Cășuneanu

Pro-Rent Echipamente Grele, cel de-al treilea asociat în Avanti Aviation, este o companie din București care activează în principal în transportul rutier de mărfuri.

În 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 6,6 milioane de lei și un profit net de aproximativ 2 milioane de lei.

Compania este deținută de omul de afaceri Costel Cășuneanu, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul construcțiilor de drumuri. Acesta a condus timp de peste două decenii firma PA&CO, înainte de a se retrage din acționariat în 2017.

Potrivit Profit.ro, în proiectul Avanti Aviation este implicat fiul său, Costel C. Cășuneanu, care deține participații și în alte societăți și este cunoscut și ca pilot de raliuri.

Deocamdată nu există un plan concret pentru transportul aerian

Deși Avanti Aviation a fost înființată pentru a desfășura activități de transport aerian de pasageri, proiectul se află într-o etapă preliminară.

Surse citate de Profit.ro arată că investitorii nu au stabilit încă un plan concret de dezvoltare a afacerii. Noua societate nu desfășoară activitate, fiind analizate eventualele oportunități din sectorul aviatic.

Prin urmare, înființarea firmei nu înseamnă că cei trei parteneri vor începe în viitorul apropiat să opereze zboruri sau că au stabilit deja rute aeriene.

Fabrica Scandia Food din Sibiu

Scandia Food, unul dintre cei mai mari producători de conserve din România

Celălalt partener sibian al proiectului, Scandia Food, este cunoscut în special pentru producția de pateuri și conserve de carne. Grupul are o istorie de peste 100 de ani și deține mărcile Scandia Sibiu, Bucegi, Sadu, Lotka, Năvodul Plin, Tapas, Rotina, Roua, Sunset Nuts și Yummy Snacks.

Principala fabrică a companiei se află în Sibiu, unde au fost investite peste 40 de milioane de euro într-o unitate de producție cu o suprafață de peste 17.000 de metri pătrați.

Scandia Food are peste 1.000 de angajați și deține capacități de producție în mai multe județe din România, dar și în Bulgaria.

Asocierea dintre Scandia Food, Terra Building și Pro-Rent Echipamente Grele marchează astfel un prim pas administrativ într-un domeniu nou pentru cele trei companii, fără ca acestea să fi anunțat până acum investiții concrete în operarea unor servicii de transport aerian.

Comentarii