După ce strada Ogorului din Sibiu a devenit subiect de controverse din cauza densității mari de indicatoare rutiere apărute odată cu modernizarea ei, fostul polițist Viorel Teacă a testat personal traseul. Contrar părerilor locuitorilor nemulțumiți de aglomerația vizuală, fostul om al legii laudă sistematizarea făcută de administrația locală, considerând-o un exemplu de siguranță rutieră și de bune practici, similar cu infrastructura din țările occidentale.

Viorel Teacă a mers pe strada Ogorului – strada cu cele mai multe indicatoare din municipiul Sibiu – și a tras o concluzie: indicatoarele au fost amplasate „ca la carte”.

„Suntem în Sibiu pe strada Ogorului, strada cu cele mai multe indicatoare pe metru pătrat. Avem 6 intersecții. De asta par multe indicatoare pentru că sunt multe intersecții. (…) Felicitări, asta înseamnă un cartier nou, asta înseamnă siguranță. Pe drumul public ajungeai într-o intersecție, nu erau indicatoare, nu era cedează, nu era stop și trebuia să te orientezi, să dai proprietate de dreapta. Cea mai mare prostie pe care am văzut-o ca polițist, să dai de dreapta. Trebuie indicator pus, semaforizat, ca în țările civilizate. Felicitări Poliției Sibiu, felicitări Primăriei Sibiu. Foarte bine!”, a spus fostul polițist, care a mers cu mașina prin cartier.

Potrivit fostului polițist, strada Ogorului este un exemplu de bune practici. „Oamenii au făcut în cartierul acesta exact ce trebuie făcut în toată România. Așa ceva am văzut numai în Anglia, în Italia și în Spania. Pistă de bicicletă bine marcată, foarte bine trasată, nu din alea strâmbe cum am văzut la alte primării din țară, erau de râsul curcilor”, a adăugat Viorel Teacă.

Reacția sa vine în contextul în care, imediat după finalizarea lucrărilor de modernizare, sibienii care locuiesc în zonă au criticat dur proiectul. Oamenii au reclamat faptul că pe o porțiune de mai puțin de 300 de metri au fost montate peste 100 de indicatoare rutiere, susținând că aglomerarea de piloni și panouri a creat o „pădure” de tablă obositoare și greu de urmărit.

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În urma sesizărilor, Primăria Sibiu a explicat că semnalizarea a fost elaborată de o firmă specializată și că numărul ridicat de semne (139 pe întregul tronson) are o justificare pur tehnică și legală. Administrația locală a precizat că indicatoarele sunt necesare pentru a reglementa în siguranță trecerile de pietoni, pistele de biciclete și multiplele intersecții cu străzile laterale, având toate avizele Poliției Rutiere. De asemenea, municipalitatea a subliniat ferm că un disconfort vizual nu justifică nerespectarea normelor, adăugând că „siguranța participanților la trafic nu poate fi negociată din motive estetice”.

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