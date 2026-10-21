Pompierii au intervenit miercuri, la prânz, în localitatea Cârța, pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie. Flăcările au distrus o anexă gospodărească și au afectat acoperișul casei. Un câine și zeci de păsări au murit.

Incendiul a izbucnit la Cârța, în județul Sibiu. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenție și un echipaj SMURD.

„La sosirea pompierilor incendiul se manifesta generalizat la o anexă gospodărească folosită ca magazie și adăpost de animale și la acoperișul unei case pe o suprafață de aproximativ 20 mp. Incendiul a fost lichidat prompt, pompierii au reușit să salveze casa de locuit care era amenințată de flăcări. În urma incendiului a ars în totalitate anexa gospodărească pe o suprafață de aproximativ 50 mp”, au precizat reprezentanții ISU Sibiu.

Din păcate, au fost găsite fără viață în anexă 36 de păsări și un câine. De asemenea, acoperișul casei a fost afectat de flăcări pe o suprafață de 20 de mp.

O femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani a primit îngrijiri medicale la fața locului, după ce a suferit un atac de panică. Femeia a refuzat transportul la spital.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului este un scurtcircuit produs la un cablu electric defect aflat în anexă.

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