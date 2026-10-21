Un incendiu violent a izbucnit, miercuri, la o țeavă de gaz în apropierea unei biserici din Tălmaciu. Există risc de propagare la lăcașul de cult.
▶ Vezi pagina acestui video: Incendiu la o țeavă de gaz în Tălmaciu: risc de extindere la o biserică — VIDEO
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Pompierii sibieni au stabilit ce a provocat incendiul: „Incendiul a fost cauzat cel mai probabil de scânteile mecanice provenite în urma unor lucrări efectuate în apropierea conductei de gaz”.
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Incendiul a fost stins. Gazul în zonă a fost oprit de operatorul de furnizare de gaze.
„În urma incendiului au fost afectați câțiva arbori. Se lucrează pentru stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului”, spun reprezentanții ISU Sibiu.
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A fost stabilit un perimetru de siguranță pe o rază de 200 m pentru evacuarea persoanelor aflate în zona de pericol.
„Până în prezent au fost evacuate un număr de aproximativ 60 de persoane. Nici o persoană nu necesita îngrijiri medicale, până în acest moment”, a adăugat reprezentantul ISU Sibiu.
La fața locului intervine și SVSU Tălmaciu.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Pompierii sibieni au intervenit în Tălmaciu pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o țeavă de gaz aflată în apropierea unei biserici.
„La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere, o autospecială de hidroperforare, o autocisternă și un echipaj SAJ. Din primele informații incendiu se manifestă violent cu flacără la o țeavă de gaz, existând posibilitatea de propagare la biserică”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu
Misiunea este în desfășurare.
Revenim cu detalii.
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