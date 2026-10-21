Un incendiu violent a izbucnit, miercuri, la o țeavă de gaz în apropierea unei biserici din Tălmaciu. Există risc de propagare la lăcașul de cult.

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▶ Vezi pagina acestui video: Incendiu la o țeavă de gaz în Tălmaciu: risc de extindere la o biserică — VIDEO

UPDATE 3

Pompierii sibieni au stabilit ce a provocat incendiul: „Incendiul a fost cauzat cel mai probabil de scânteile mecanice provenite în urma unor lucrări efectuate în apropierea conductei de gaz”.

UPDATE 2

Incendiul a fost stins. Gazul în zonă a fost oprit de operatorul de furnizare de gaze.

„În urma incendiului au fost afectați câțiva arbori. Se lucrează pentru stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului”, spun reprezentanții ISU Sibiu.

UPDATE 1

A fost stabilit un perimetru de siguranță pe o rază de 200 m pentru evacuarea persoanelor aflate în zona de pericol.

„Până în prezent au fost evacuate un număr de aproximativ 60 de persoane. Nici o persoană nu necesita îngrijiri medicale, până în acest moment”, a adăugat reprezentantul ISU Sibiu.

La fața locului intervine și SVSU Tălmaciu.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Pompierii sibieni au intervenit în Tălmaciu pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o țeavă de gaz aflată în apropierea unei biserici.

„La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere, o autospecială de hidroperforare, o autocisternă și un echipaj SAJ. Din primele informații incendiu se manifestă violent cu flacără la o țeavă de gaz, existând posibilitatea de propagare la biserică”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu

Misiunea este în desfășurare.

Revenim cu detalii.

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