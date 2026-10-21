Mamă profund impresionată după ce a născut la Maternitatea din Sibiu: „A stat la capul meu și mi-a șters lacrimile”

Pe scurt: O mamă povestește cum personalul Maternității Sibiu a ajutat-o să treacă peste frică și vulnerabilitate la naștere, oferindu-i empatie și îngrijire atentă.

O femeie în vârstă de 36 de ani a transmis o scrisoare emoționantă de mulțumire echipei medicale de la Maternitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, după ce a trecut printr-o naștere dificilă, marcată de probleme medicale și vulnerabilitate emoțională.

Potrivit postării publicate de spital, mama a dorit să rămână anonimă, dar a ținut să își exprime recunoștința față de toți cei care au sprijinit-o în această perioadă.

„Sunt o femeie de 36 de ani, cu sindrom depresiv sever și diabet gestațional, care, în data de 13 octombrie 2026, a avut parte de o intervenție de cezariană și de o sterilizare la cerere și a adus pe lume o fetiță sănătoasă”, a scris mama.

Ea a subliniat că a fost în grija doamnei doctor Diana Lodromănean, care i-a urmărit întreaga sarcină și i-a explicat cu răbdare toate detaliile intervenției, ținând cont de istoricul său medical complicat.

În sala de operații, mama a fost sprijinită de o asistentă cu șuvițe blonde și ochelari, despre care crede că se numește Angela.

„A stat la capul meu și mi-a șters lacrimile, pentru că îmi era foarte frică și nu eram neapărat în cea mai bună stare din punct de vedere moral. Mi-a ridicat moralul, mi-a udat fruntea, a discutat cu mine, m-a făcut să râd… A fost ceva extraordinar pentru mine, în acel moment!”, a povestit femeia.

După operație, în secția ATI, mama a primit îngrijire atentă din partea asistentelor și infirmierelor, care i-au oferit un mediu calm și stabil pentru recuperare.

„Atât la etajul 2, cât și la etajul 3, absolut toată lumea s-a asigurat că ne simțim cât mai confortabil. Am primit liniștea și sprijinul de care aveam nevoie pentru a mă ocupa de recuperarea mea și de copil. Condițiile au fost foarte bune, la fel și curățenia… Poate aș putea să mă plâng de excesul de căldură…”, a adăugat ea.

De asemenea, mama a menționat sprijinul oferit de doctorul neonatolog, o doamnă roșcată, care i-a răspuns calm la toate întrebările legate de îngrijirea nou-născutului, fără grabă sau superficialitate.

„Le mulțumesc tuturor pentru o ultimă experiență minunată a nașterii în maternitatea de stat de la noi din oraș: medicilor, rezidenților, asistentelor și doamnelor infirmiere! Pentru mine, o femeie cu un istoric medical destul de complicat, atât fizic, cât și psihic, acest lucru a contat foarte, foarte mult”, a transmis mama.

Reprezentanții spitalului au publicat mesajul pentru a evidenția importanța empatiei și a sprijinului uman în actul medical, subliniind că „sensibilitatea, un cuvânt cald spus la momentul potrivit și o mână care șterge o lacrimă pot vindeca sufletul unei mame la fel de mult ca cel mai bun tratament”.

Ora de Sibiu a scris, în iulie 2026, despre îngrijirea centrată pe mamă și copil la Maternitatea din Sibiu, unde se pune accent pe sprijinul personalizat și protocoale clare pentru mame și nou-născuți.

Mulțumirile au venit în specială către medicul Diana Lodromănean

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