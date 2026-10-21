Pe scurt: În vestul României, profesorii care dau meditații au declarat la ANAF venituri record, iar numărul celor care își fiscalizează activitatea a crescut cu 77%. Unii ajung la câștiguri de peste 100.000 de euro anual.

O analiză realizată de Libertatea pe baza datelor furnizate de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara arată că veniturile declarate din meditații de profesorii din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara au crescut semnificativ în ultimii patru ani.

În perioada 2021-2025, sumele raportate la ANAF s-au triplat, ajungând la peste 18,7 milioane de lei în 2025, față de aproape 6,6 milioane de lei în 2021.

Numărul persoanelor fizice care au declarat venituri din meditații și alte activități educaționale a crescut cu aproximativ 77% în regiune, de la 532 în 2021 la 941 în 2025. Profesorii care oferă meditații trebuie să se autorizeze la Registrul Comerțului, să folosească codurile CAEN 8559 sau 8560 și să depună anual declarația unică la ANAF, potrivit inspectorului DGRFP Timișoara, Petru Răzvan Vlad.

Sumele declarate în județul Timiș s-au majorat cu 247% în patru ani

În județul Timiș, sumele declarate din meditații au crescut de la 3,4 milioane de lei în 2021 la aproape 12 milioane de lei în 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 247%. Numărul contribuabililor a urcat de la 221 la 490 în același interval. Venitul mediu anual declarat a crescut de la 15.600 de lei la peste 24.000 de lei, adică aproximativ 2.000 de lei pe lună.

Evoluția anuală a numărului de contribuabili și a sumelor declarate în Timiș:

2021: 221 de contribuabili, 3.445.010 lei

2022: 285 de contribuabili, 5.439.916 lei

2023: 341 de contribuabili, 7.137.794 lei

2024: 290 de contribuabili, 7.029.307 lei

2025: 490 de contribuabili, 11.950.207 lei

Un profesor din Timiș a declarat peste 100.000 de euro pe an din meditații

Potrivit statisticii ANAF, în 2021, cel mai mare venit declarat de un profesor din Timiș a fost de peste 300.000 de lei (aproximativ 25.000 de lei pe lună). În 2025, această sumă a crescut la peste 575.000 de lei, adică peste 48.000 de lei pe lună (mai mult de 9.000 de euro lunar).

Inspectorul Petru Răzvan Vlad a precizat că aceste sume reprezintă venituri brute, din care se pot deduce cheltuieli precum rechizite, calculatoare, chirie sau utilități, iar impozitul de 10% se aplică la suma rămasă după deduceri.

Venitul maxim declarat anual în Timiș:

2021: 301.233 lei

2022: 275.443 lei

2023: 297.760 lei

2024: 298.976 lei

2025: 575.298 lei

Creșteri semnificative și în Arad și Hunedoara

În județul Arad, sumele declarate din meditații au crescut de la 1,7 milioane de lei în 2021 la 3,9 milioane de lei în 2025, cu o creștere de 129%. Numărul contribuabililor a urcat de la 168 la 249. Venitul maxim declarat a rămas în jurul a 300.000 de lei, cu excepția anului 2024, când a scăzut la 233.018 lei.

Evoluția anuală în Arad:

2021: 168 de contribuabili, 1.710.675 lei

2022: 214 contribuabili, 1.959.540 lei

2023: 244 de contribuabili, 3.029.777 lei

2024: 184 de contribuabili, 2.072.849 lei

2025: 249 de contribuabili, 3.925.263 lei

În județul Hunedoara, evoluția a fost mai stabilă. Numărul celor care declară venituri din meditații a crescut de la 112 la 137, iar suma totală de la 1,2 milioane de lei la aproape 2,1 milioane de lei, o creștere de 77%. Venitul maxim declarat de o persoană a crescut constant, de la 139.000 de lei în 2022 la 216.000 de lei în 2025.

Evoluția anuală în Hunedoara:

2021: 112 contribuabili, 1.180.689 lei

2022: 118 contribuabili, 1.459.498 lei

2023: 135 de contribuabili, 1.697.634 lei

2024: 139 de contribuabili, 1.761.017 lei

2025: 137 de contribuabili, 2.093.938 lei

Potrivit inspectorului DGRFP Timișoara, veniturile declarate reflectă și o creștere a fiscalizării, pe fondul atenției sporite acordate de autorități acestui sector. Sumele declarate nu includ doar meditațiile clasice, ci și alte activități educaționale, iar cheltuielile deductibile pot varia în funcție de specificul activității.

Comentarii