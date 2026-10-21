Pe scurt: Sute de tineri din Sibiu și din țară vor rosti Jurământul Militar în fața comunității, într-o ceremonie solemnă organizată pe stadion.

Ceremonia de depunere a Jurământului Militar pentru studenții din anul I ai Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu va avea loc vineri, 23 octombrie 2026, de la ora 10.00, pe Stadionul Municipal Sibiu.

Potrivit Academiei Forțelor Terestre din Sibiu, la eveniment vor participa 447 de studenți, care urmează să devină viitori ofițeri ai Armatei României și ai altor structuri de apărare și ordine publică.

Dintre aceștia, 377 de studenți (108 fete și 269 de băieți) sunt înscriși la programele de studii ale Academiei Forțelor Terestre din Sibiu.

Alți 70 de studenți (21 de fete și 49 de băieți), aflați în evidența Academiei, sunt școlarizați în universități civile partenere, pentru nevoile Ministerului Apărării Naționale.

Cei 447 de tineri provin din structuri diverse, fiind școlarizați pentru Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe și Serviciul de Telecomunicații Speciale. Depunerea Jurământului Militar marchează un moment esențial în formarea lor profesională și personală, fiind considerată o etapă definitorie în cariera de ofițer.

Academia Forțelor Terestre a transmis că membrii comunității sibiene sunt invitați să participe la ceremonie, pentru a fi alături de studenți și a împărtăși solemnitatea și emoția acestui moment.

Evenimentul se va desfășura în aer liber, pe Stadionul Municipal Sibiu, și va reuni familii, cadre militare, reprezentanți ai instituțiilor partenere și publicul larg.

Jurământul Militar reprezintă un angajament solemn față de țară și instituțiile statului, iar depunerea sa este un pas obligatoriu pentru toți studenții militari. Ceremonia de la Sibiu este una dintre cele mai importante tradiții ale Academiei Forțelor Terestre, marcând începutul oficial al carierei militare pentru tinerii din anul I.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2025, despre Jurământul militar rostit de cadeții Academiei Forțelor Terestre în ploaie torențială la Sibiu.

Ceremonia din 23 octombrie 2026 va aduce împreună studenți, cadre didactice, militari și civili, într-un moment de sărbătoare și responsabilitate pentru noile generații de ofițeri ai României.

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