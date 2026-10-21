Pe scurt: Află unde găsești cel mai ieftin carburant în marile orașe și ce factori influențează prețurile la pompă în această perioadă.

Prețurile la benzină și motorină au rămas la niveluri ridicate miercuri, 21 octombrie 2026, în marile orașe ale țării, potrivit Libertatea.

În ultimele trei luni, costurile la pompă au crescut semnificativ față de aceeași perioadă a anului trecut, iar în prezent, atât benzina, cât și motorina depășesc pragul de 10 lei pe litru în majoritatea stațiilor din București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța.

Prețurile de la pompele din Sibiu

Prețurile carburanților în Sibiu diferă în funcție de stația de alimentare și de tipul combustibilului. Potrivit datelor centralizate de Peco-online, benzina standard are prețuri cuprinse între 10,04 și 10,17 lei pe litru, în timp ce benzina superioară costă între 10,54 și 10,74 lei pe litru.

În cazul motorinei, prețurile pornesc de la 10,83 lei pe litru pentru varianta standard și de la 11,23 lei pe litru pentru cea premium.

Benzină standard și premium

Stația de alimentare Benzină standard (lei/l) Benzină premium (lei/l) Socar – Str. Agricultorilor 10,04 10,64 Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49 10,06 10,54 Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B 10,06 10,54 Petrom – Șos. Autogării 10,06 10,54 Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44 10,06 10,66 Socar – Str. Semaforului nr. 2 10,06 – Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B 10,09 10,69 OMV – Miercurea Sibiului, A1 10,12 10,69 MOL – Calea Șurii Mari 10,12 10,69 MOL – Str. Sibiului nr. 1 10,12 10,69 MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 10,12 10,69 Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 118 10,12 10,69 Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B 10,12 10,69 Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei nr. 40 10,12 10,69 Rompetrol – B-dul Vasile Milea 10,12 10,69 Rompetrol – Str. Ion Neculce 10,12 10,69 Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1 10,12 10,69 OMV – Str. Alba Iulia nr. 114 10,12 10,69 OMV – B-dul Vasile Milea nr. 37B 10,12 10,69 Gazprom – Str. Ștefan cel Mare nr. 137A 10,17 10,74

Motorină standard și premium

Stația de alimentare Motorină standard (lei/l) Motorină premium (lei/l) Socar – Str. Agricultorilor 10,83 11,23 Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49 10,86 11,71 Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B 10,86 11,71 Petrom – Șos. Autogării 10,86 11,71 Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44 10,86 11,26 Socar – Str. Semaforului nr. 2 10,86 11,26 Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B 10,89 11,29 OMV – Miercurea Sibiului, A1 10,92 11,81 MOL – Calea Șurii Mari 10,92 11,83 MOL – Str. Sibiului nr. 1 10,92 11,83 MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 10,92 11,83 Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 118 10,92 11,81 Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B 10,92 11,81 Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei nr. 40 10,92 11,83 Rompetrol – B-dul Vasile Milea 10,92 11,83 Rompetrol – Str. Ion Neculce 10,92 11,83 Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1 10,92 11,83 OMV – Str. Alba Iulia nr. 114 10,92 11,81 OMV – B-dul Vasile Milea nr. 37B 10,92 11,81 Gazprom – Str. Ștefan cel Mare nr. 137A 10,99 –

Benzina standard costă peste 10 lei pe litru în marile orașe

În București, cel mai mic preț pentru benzina standard este de 10,06 lei/litru, tarif valabil la stațiile Petrom și Socar (strada Vasile Lascăr, nr. 141A). La alte stații Socar, prețul ajunge la 10,09 lei/litru. Rompetrol, OMV, Mol și Lukoil afișează același tarif de 10,12 lei/litru, neschimbat față de zilele precedente.

Comparativ între orașe, cea mai ieftină benzină se găsește la Timișoara, unde prețul este de 10,04 lei/litru, același ca în weekend. În Cluj-Napoca, Iași și Constanța, benzina standard se vinde cu 10,06 lei/litru, la fel ca în București.

Libertatea notează că aceste prețuri s-au menținut constante în ultimele zile, fără modificări semnificative de la finalul săptămânii trecute.

Motorina standard depășește 10,8 lei/litru în majoritatea stațiilor

În ceea ce privește motorina standard, în București cel mai mic preț este de 10,86 lei/litru la Petrom și Socar (strada Vasile Lascăr, nr. 141A), valoare neschimbată din 8 octombrie. La alte stații Socar, motorina costă 10,89 lei/litru. Rompetrol, OMV, Mol și Lukoil mențin tariful de 10,92 lei/litru, același din 8-9 octombrie.

La nivel național, cel mai ieftin carburant se găsește la Timișoara, unde motorina standard costă 10,83 lei/litru, preț stabil din 8 octombrie. În Cluj-Napoca, motorina se vinde cu 10,84 lei/litru, iar în București, Iași și Constanța, prețul minim rămâne 10,86 lei/litru.

Ora de Sibiu a scris, în 5 octombrie 2026, despre motorina care se apropie periculos de 11 lei pe litru și impactul asupra costului unui plin la Sibiu.

Factori care influențează prețurile și măsuri fiscale recente

Deși prețul motorinei a scăzut pe piețele angro, ieftinirea nu s-a reflectat imediat la pompă. Decizia Grupului celor 7 economii majore (G7) de a elibera rezerve strategice de petrol a dus la o reducere a prețurilor pe piețele europene cu până la 4%, însă efectul nu a fost resimțit rapid de șoferi.

Pe 14 octombrie 2026, plafonarea adaosului la motorină a fost blocată în Parlament, iar adaosul a fost limitat și pentru rafinării. Ministerul Finanțelor a anunțat la 30 septembrie 2026 că reducerea accizei la motorină va fi menținută până la 15 octombrie, ulterior prelungind măsura până la 31 octombrie 2026. Reducerea accizei este de 25%, după ce în perioada 1-15 septembrie 2026 fusese majorată de la 20% la 25% pentru motorina standard.

În plus, există discuții la nivel european privind introducerea unei noi taxe UE din 2028, prin sistemul ETS2, care ar putea duce la scumpiri suplimentare pentru benzină, motorină și gaze. România a solicitat amânarea aplicării acestui sistem.

Cel mai mic preț pentru benzina standard la nivel național, miercuri, 21 octombrie 2026, este de 10,04 lei/litru, în timp ce pentru motorină, cel mai mic tarif este de 10,83 lei/litru, ambele înregistrate la Timișoara.

În celelalte mari orașe, prețurile rămân peste 10 lei/litru, fără variații semnificative față de zilele anterioare.

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