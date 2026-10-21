Fiscul nu a recuperat nici acum cele aproape 4,7 milioane de lei, circa un milion de euro, pe care statul i le cere fostului președinte Klaus Iohannis pentru chiriile încasate ani la rând pe casa de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu. Șeful ANAF, Adrian Nica, spune că instituția va merge până la capăt.

Nica a vorbit despre dosar într-un podcast realizat de Vlad Mercori, potrivit Adevărul.

„Noi, cu situația în cauză, suntem în instanță, procesul este pe rol. Eu cred că apărarea va fi foarte bună. Nu vreau să fac pronosticuri, dar dacă n-aș fi crezut, n-aș fi inițiat procesul”, a declarat șeful Fiscului.

El susține că ANAF tratează la fel pe toți cei care datorează bani statului. „Absolut în toate situațiile, indiferent de cum îl cheamă pe cel care ne datorează bani, facem toate demersurile și luăm toate măsurile, (…) inclusiv încercarea de a pune un sechestru pentru a obține acești bani”, a spus Nica.

„Vom face tot ce putem pentru a recupera fiecare leu”, a declarat acesta. Întrebat dacă se teme că acțiunile împotriva fostului președinte ar putea avea consecințe pentru el, Nica a recunoscut că s-a gândit la asta, dar spune că vrea să meargă până la capăt.

Procesul se judecă acum la Hunedoara

Banii reprezintă despăgubiri pentru chiriile încasate de familia Iohannis pe imobilul din centrul Sibiului, pe care fostul președinte l-a pierdut definitiv în instanță în 2015, după ce îl închiriase între 1999 și 2015. Suma include dobânzi și penalități calculate de un expert.

Pentru că familia Iohannis a refuzat să plătească de bunăvoie, ANAF a cerut instanței să pună sechestru pe bunurile ei. În noiembrie 2025, Tribunalul Sibiu a respins cererea, iar Fiscul a cerut apoi mutarea procesului în alt oraș. Pe 10 februarie 2026, Curtea de Apel Alba Iulia a decis ca dosarul să fie judecat la Tribunalul Hunedoara, cu păstrarea tuturor actelor făcute deja.

Separat, statul a preluat întreaga casă de pe Bălcescu: în ianuarie, Tribunalul Sibiu a dat Fiscului și cealaltă jumătate a imobilului, printr-o hotărâre care nu era definitivă la acel moment.

Comentarii