Pe scurt: Traficul greu va fi redirecționat din marile orașe prin noi autostrăzi și centuri. Vezi ce proiecte se apropie de finalizare și unde încep lucrări noi.

Marile orașe din România se pregătesc să scape de traficul greu odată cu finalizarea unor proiecte majore de infrastructură rutieră.

Potrivit adevarul.ro, anul 2027 ar putea aduce deschiderea Autostrăzii Capitalei (A0), noi tronsoane ale Centurii Metropolitane Cluj-Napoca, continuarea lucrărilor la centura Timișoara Vest, dar și investiții în variante ocolitoare pentru alte orașe importante.

Autostrada Bucureștiului și centurile urbane avansează spre finalizare

În 2026, orașele Focșani și Comarnic au primit centuri ocolitoare noi. La Focșani, șoseaua de patru kilometri, inaugurată în august, asigură legătura cu Autostrada Moldovei (A7), iar la Comarnic, centura de 5,9 kilometri, deschisă la 1 octombrie, permite evitarea unuia dintre cele mai aglomerate sectoare ale DN1.

Tot în 2026, a fost inaugurat primul tronson al Centurii Metropolitane Cluj-Napoca, iar la Timișoara se lucrează la ultimul tronson al centurii, cu o lungime de aproape 14 kilometri.

Pentru 2027, sunt așteptate finalizări la Autostrada Capitalei (A0), centurile Blajului, Craiovei (Sud) și Buftei, precum și deschiderea primului tronson al A8, care va ocoli Târgu Mureșul. Alte centuri sunt în construcție la Sighișoara și pe Valea Prahovei, iar proiecte noi sunt pregătite pentru Mediaș, Baia Mare, Galați, Iași și alte orașe.

Autostrada Bucureștiului (A0), proiectată să înconjoare Capitala pe o lungime de aproximativ 100 de kilometri, ar putea fi finalizată în 2027, odată cu deschiderea ultimelor sectoare ale inelului nordic.

Au mai rămas în șantier 28 de kilometri, împărțiți în trei secțiuni: lotul 1 DJ601–DN1 (Corbeanca), cu 17,5 kilometri, o parte din lotul 3 DN2 (Afumați)–DN3 (Cernica), de circa 6,3 kilometri, și lotul 4 DN3 (Cernica)–A2, cu 4,47 kilometri.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a declarat la 10 octombrie 2026 că „atingerea acestui obiectiv va depinde însă în foarte mare măsură de condițiile meteorologice din următoarele luni”, estimând că descărcările în DN1A și DN7 ar putea fi gata până la finalul anului 2026, iar conexiunea cu A1 în aprilie 2027. Loturile 3 și 4 ale A0 Nord, între Afumați și Glina, ar putea fi deschise circulației încă din octombrie 2026, lotul 4 fiind deja recepționat.

Ora de Sibiu a scris, în 10 octombrie 2026, despre stadiul lucrărilor pe lotul 1 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord, care ajunsese la 82% progres, cu descărcările în DN1A și DN7 estimate pentru sfârșitul anului 2026.

Proiecte majore la Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova și Târgu Mureș

Centura Metropolitană Cluj-Napoca, unul dintre cele mai ample proiecte urbane, are o lungime de 42 de kilometri și o valoare estimată la peste un miliard de euro. Primul tronson, între Cluj-Napoca și Florești, a fost deschis la 1 septembrie 2026, după o investiție de 23 de milioane de euro.

Acesta include extinderea la șase benzi, benzi dedicate transportului public, piste de biciclete și pasaje rutiere și pietonale. Primarul Emil Boc a precizat că timpul de parcurs cu autobuzul între Florești și Cluj-Napoca s-a redus de la 23 la 8 minute.

După denunțarea contractului inițial în februarie 2026, proiectul a fost împărțit în mai multe loturi, pentru care în septembrie 2026 fuseseră depuse 25 de oferte. Lucrările pe noi sectoare ar putea începe în 2027, însă nu există un termen cert pentru finalizarea întregului proiect.

La Timișoara, lucrările la Centura Vest au început în 14 mai 2026 și vor completa inelul rutier de 50 de kilometri. Ultima secțiune, de 13,9 kilometri, va avea patru benzi și va lega variantele de nord și sud. Proiectul, realizat de compania turcă Nurol, include patru noduri rutiere, zece poduri și pasaje, și un pod peste râul Bega. La 13 octombrie 2026, progresul fizic depășise 25%.

La Târgu Mureș, primul tronson al Autostrăzii Unirii (A8), între Târgu Mureș și Acățari, va funcționa ca ocolitoare sudică și ar putea fi deschis în primăvara anului 2027. Lucrările la secțiunea Târgu Mureș–Miercurea Nirajului, de 24,4 kilometri, ajunseseră la un progres de 70% la începutul lunii octombrie 2026. Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a anunțat că în primăvară va fi deschisă prima jumătate a proiectului, iar în vara anului 2027 și restul de 12 kilometri.

În Oltenia, Centura de Sud a Craiovei, de aproape 10 kilometri, are ca termen de finalizare aprilie 2027, după întârzieri repetate. Șoseaua va lega DN56 de DN55, ocolind partea sudică a orașului. Proiectul, realizat de compania italiană Rizzani de Eccher, ajunsese la un progres de 94% în octombrie 2026, cu un sector între Malu Mare și Cârcea estimat pentru noiembrie 2026.

Noi centuri și variante ocolitoare pentru orașe din toată țara

În județul Alba, Centura municipiului Blaj, de aproximativ șapte kilometri, ar putea fi inaugurată în vara anului 2027. Traseul include un viaduct curb peste râul Târnava Mică și infrastructura feroviară. Primarul Gheorghe Valentin Rotar estima finalizarea pentru iunie–iulie 2027.

Centura orașului Buftea, cu 5,7 kilometri și patru benzi, ar putea fi deschisă în 2027, cu lucrări începute în noiembrie 2025. Proiectul include trei pasaje, unul peste magistrala feroviară București–Ploiești.

La Sighișoara, construcția centurii de 13 kilometri a început în martie 2026, cu un progres de 16% la 12 octombrie 2026. Drumul va ocoli orașul și va include un viaduct de 161 de metri, un pasaj peste calea ferată și DN13, și un pod peste râul Târnava Mare. Finalizarea este estimată pentru sfârșitul anului 2028.

Pe Valea Prahovei, Centura Azuga–Bușteni, de 9,4 kilometri, va permite evitarea celor două stațiuni aglomerate de pe DN1. Lucrările, începute în toamna anului 2025, ajunseseră la 16% progres în octombrie 2026 și includ 19 poduri, pasaje și viaducte.

La Iași, construcția Centurii Ușoare, cu o lungime totală de 71 de kilometri, a început în octombrie 2026 pe un sector de 19 kilometri. Proiectul, împărțit în patru loturi, prevede modernizarea unor drumuri existente și noi legături între localități. Două loturi au contracte semnate, iar celelalte două urmează să fie relicitate. Finalizarea este prevăzută pentru 2028.

La Craiova, pe lângă centura de sud, este pregătită și o variantă ocolitoare de sud-vest, de 15 kilometri, cu traseul avizat în octombrie 2026.

În județul Sibiu, municipiul Mediaș așteaptă construirea unei centuri de 8,7 kilometri, care va prelua o parte din traficul de pe DN14.

La Baia Mare, Consiliul Județean Maramureș pregătește o centură de 20 de kilometri, însă procedura de achiziție trebuie reluată. În Galați, este plănuită o centură de 32 de kilometri, cu prima etapă de 22 de kilometri și indicatorii tehnico-economici aprobați în iulie 2026. Alte proiecte sunt pregătite pentru Bistrița și Zalău.

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