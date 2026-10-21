Polițiștii din Sibiu au făcut 44 de percheziții în șase județe și în București, într-un dosar privind deținerea și comercializarea ilegală a țigaretelor.

În urma descinderilor au fost găsite peste 113.000 de țigarete fără timbru fiscal, sume importante de bani și peste 120 de telefoane și dispozitive electronice. Șase persoane au fost reținute pentru 24 de ore.

Cele 44 de percheziții au fost efectuate în județele Sibiu, Argeș, Giurgiu, Teleorman și Ilfov, precum și în municipiul București. În același dosar au fost puse în executare și 32 de mandate de aducere.

„Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, au pus în executare 44 de mandate de percheziție domiciliară”, au transmis reprezentanții Poliției.

Ancheta vizează posibile infracțiuni prevăzute de legislația privind regimul produselor accizabile, în legătură cu deținerea și comercializarea ilegală a țigaretelor.

Peste 113.000 de țigarete și sute de mii de lei, găsite la percheziții

În urma descinderilor, polițiștii au găsit 113.760 de țigarete fără timbru fiscal. Totodată, anchetatorii au ridicat 123 de telefoane mobile și alte dispozitive electronice, care urmează să fie analizate în cadrul cercetărilor.

„În urma activităților desfășurate, polițiștii au descoperit 113.760 de țigarete fără timbru fiscal, precum și 211.960 de lei și 7.600 de euro”, se arată în comunicatul transmis de IPJ Sibiu.

Prejudiciul estimat în dosar este de 282.700 de lei.

Șase persoane au fost reținute

După administrarea probelor, șase persoane cu vârste cuprinse între 31 și 76 de ani au fost reținute pentru 24 de ore.

„În urma administrării probatoriului, față de 6 persoane, cu vârste între 31 și 76 de ani, a fost dispusă măsura preventivă a reținerii, pentru 24 de ore”, au precizat polițiștii.

Poliția precizează că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală.

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