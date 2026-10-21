Sala Transilvania din Sibiu găzduiește sâmbătă, 24 octombrie, Romanian International Cup 2026, o competiție internațională de karate Kyokushin la care sunt așteptați peste 600 de sportivi din 75 de cluburi și 10 țări, anunță Consiliul Județean Sibiu.
Concursul este organizat de Clubul Sportiv Rokan Sibiu și cuprinde probe de kumite, adică luptă cu un adversar, și de kata, succesiuni de tehnici executate fără adversar. Kyokushin este un stil de karate cu contact plin, în care loviturile se dau și nu doar se marchează.
Sportivii au între 8 și 30 de ani și vin din România, Ungaria, Polonia, Bulgaria, Germania, Ucraina, Suedia, Anglia, Belgia și Republica Moldova. Potrivit afișului competiției, concurenții sunt împărțiți pe grupe de vârstă, de la copiii sub 10 ani până la seniori, iar înscrierea a fost deschisă tuturor cluburilor.
Clubul gazdă aliniază 25 de sportivi. Competiția este cofinanțată de Consiliul Județean Sibiu, prin programul de finanțare a proiectelor sportive.
Organizatorii nu au anunțat deocamdată programul pe ore al competiției și nici dacă accesul publicului este gratuit.
Nu este prima ediție: Romanian International Cup s-a mai desfășurat la Sala Transilvania, inclusiv în 2022 și anul trecut, pe 11 octombrie. Tot aici, în 2018, Cupa României la Karate Kyokushin a adunat peste 150 de sportivi, iar în 2017 sala a găzduit Campionatul Mondial de Kyokushin, la care erau așteptați peste 400 de sportivi de pe cinci continente.
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