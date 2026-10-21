Pleacă și subprefectul Sibiului: Andra Albu de la USR și-a anunțat încheierea mandatului, iar PSD se pregătește să pună un om în locul ei

Subprefectul județului Sibiu, Andra Albu, și-a anunțat încheierea mandatului printr-un mesaj publicat pe Facebook. Reprezentanta USR părăsește funcția la scurt timp după demisia prefectului Mircea Crețu, pe fondul schimbărilor politice de la nivel central. În mesajul de despărțire, Andra Albu vorbește despre problemele în care s-a implicat, proiectele rămase neterminate și colaborarea cu instituțiile din județ. Între timp, PSD Sibiu nu a stabilit încă cine ar putea prelua conducerea Prefecturii.

Schimbările de la conducerea Prefecturii Sibiu continuă. După ce prefectul liberal Mircea Crețu și-a înaintat demisia la Guvern, luni, 19 octombrie, subprefectul Andra Albu, susținută de USR, a anunțat la rândul său că mandatul său se încheie.

Într-o postare pe Facebook, aceasta a făcut un bilanț al perioadei petrecute în funcție și a vorbit despre dificultățile întâmpinate în rezolvarea unor probleme administrative ale județului.

„A venit și momentul în care un mandat se încheie. Știam de la început că această funcție este temporară. Dar, oricât de pregătit ai fi pentru un astfel de moment, pleci inevitabil cu gândul la ce ai reușit să faci, la ce ai fi vrut să faci mai mult și la lucrurile pe care le lași neterminate”, a transmis Andra Albu.

Aceasta a explicat că experiența de la Prefectură i-a arătat cât de dificilă poate fi colaborarea între instituții atunci când rezolvarea unei probleme depinde de mai multe autorități.

„Nu toate problemele se rezolvă printr-o semnătură. Unele cer luni de discuții, negocieri, insistență și capacitatea de a aduce la aceeași masă oameni care au responsabilități diferite”, a precizat fosta reprezentantă a conducerii Prefecturii.

Sensul giratoriu de pe Calea Șurii Mici, groapa de gunoi și problemele de la Permise, problemele în care s-a implicat

În bilanțul mandatului, Andra Albu a evidențiat trei probleme ale județului Sibiu în care spune că s-a implicat direct.

Prima este realizarea sensului giratoriu de pe Calea Șurii Mici, proiect pentru care a participat la discuții între instituțiile responsabile. Investiția nu este însă finalizată.

„M-am implicat în medierea discuțiilor dintre instituțiile și autoritățile responsabile, pentru a contribui la deblocarea unui proiect important pentru siguranța rutieră și pentru traficul din zonă. Este un demers care trebuie dus mai departe până la realizarea efectivă a investiției”, a explicat aceasta.

O altă problemă menționată este situația depozitării deșeurilor din județ. Andra Albu a participat la lucrările comisiei care a analizat dificultățile legate de groapa de gunoi și a susținut identificarea unor soluții.

Subprefectul a vorbit și despre blocajele de la Serviciul de Permise și Înmatriculări Sibiu, unde deficitul de personal a dus la creșterea timpilor de așteptare pentru susținerea examenului auto.

Potrivit acesteia, au fost căutate soluții inclusiv prin colaborarea cu instituții din județele vecine și prin demersuri pentru completarea personalului.

„Scopul a fost simplu: oamenii să nu suporte consecințele unor probleme administrative pe care nu ei le-au creat”, a transmis Andra Albu.

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Andra Albu: „Nu voi declara rezolvate probleme care încă așteaptă soluții”

În mesajul său, Andra Albu a subliniat că nu își atribuie realizări care aparțin altor instituții și că unele dintre problemele în care s-a implicat au rămas fără o rezolvare definitivă.

„Nu voi prezenta drept realizări personale proiecte care aparțin altor instituții și nici nu voi declara rezolvate probleme care încă așteaptă soluții. Cred că respectul față de oameni începe și cu această formă de onestitate”, a scris aceasta.

Subprefectul le-a mulțumit colegilor din Instituția Prefectului Sibiu pentru colaborare, dar și reprezentanților USR Sibiu pentru susținerea acordată în perioada mandatului.

„Le mulțumesc și colegilor din USR Sibiu pentru încredere, susținere și pentru șansa de a reprezenta partidul în această funcție. Sper că am onorat această încredere prin munca și responsabilitatea cu care mi-am exercitat mandatul”, a transmis Andra Albu.

Mesajul său se încheie cu precizarea că va continua să fie preocupată de problemele comunității și după plecarea din funcție.

„Nu am avut nevoie de o funcție ca să îmi pese de problemele comunității și nu voi avea nevoie de una nici de acum înainte. (…) Plec dintr-o funcție, nu din responsabilitatea pe care mi-am asumat-o față de oameni.”

Demisia vine după plecarea prefectului Mircea Crețu

Anunțul Andrei Albu vine la două zile după ce Mircea Crețu, susținut de PNL, a confirmat că și-a înaintat demisia la Guvern.

Crețu a condus Prefectura Sibiu timp de șase ani și șapte luni, din martie 2020, fiind unul dintre cei mai longevivi prefecți ai județului.

Plecarea sa a venit în contextul schimbărilor politice de la București. PNL a anunțat că va trece în opoziție, iar liderul partidului, Ilie Bolojan, a precizat că demnitarii susținuți de liberali își vor depune demisiile.

În același timp, PSD a decis să intre la guvernare, în timp ce USR a anunțat că nu va susține noul Cabinet condus de Luca Niculescu.

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Cine va conduce Prefectura Sibiu. PSD nu a stabilit încă un nume

După plecarea lui Mircea Crețu, conducerea Prefecturii Sibiu ar putea reveni unui reprezentant PSD, partid care urmează să facă parte din noua guvernare.

Totuși, social-democrații sibieni nu au anunțat încă un candidat pentru această funcție. Potrivit informațiilor obținute de Ora de Sibiu, conducerea PSD Sibiu așteaptă clarificarea situației politice de la nivel central și învestirea noului Guvern înainte de stabilirea unei propuneri.

Printre numele luate în calcul se află și cel al fostului subprefect Florin Giubega, însă acesta a declarat pentru Ora de Sibiu că nu a avut discuții privind o eventuală numire.

„Eu sunt transparent și vă spun realist că nu am avut nicio discuție în prealabil în privința funcției de prefect. Așteptăm cu interes să vedem ce se întâmplă, evident, în privința Guvernului. Nu vă ascund, nu am avut nicio discuție în prealabil. Nu avem Guvern, deci primul pas este să avem unul. Până nu avem certitudinea că avem un Guvern, eu nu mă pot pronunța în nicio privință”, a declarat Florin Giubega pentru Ora de Sibiu.

Giubega a mai ocupat funcția de subprefect al județului Sibiu, din care a demisionat în aprilie 2026, în contextul deciziilor politice de la nivel central.

Dacă PSD va desemna viitorul prefect, social-democrații vor reveni la conducerea instituției după mandatul liberalului Mircea Crețu. Înaintea acestuia, Prefectura Sibiu a fost condusă de Maria Minea și Adela Muntean, susținute de guverne PSD.

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Deocamdată, nu au fost anunțate oficial persoanele care vor prelua conducerea Prefecturii Sibiu după plecările lui Mircea Crețu și Andra Albu.

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