Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de vânt puternic și ploi, valabilă până vineri, 23 octombrie, la ora 10:00. Ploile ajung în Transilvania din noaptea de miercuri spre joi, iar joi va ploua în cea mai mare parte a țării.
Ploile vor fi și sub formă de averse, iar pe alocuri vor fi descărcări electrice și grindină. Cele mai mari cantități de apă, între 10 și 20 de litri pe metru pătrat și izolat peste 30–35 de litri, sunt așteptate îndeosebi în Carpații Occidentali, în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali.
Rafale de peste 70 km/h pe creste
Vântul se intensifică miercuri în Carpații Meridionali, din care fac parte și munții Făgăraș și Cindrel, iar joi pe zone restrânse, mai ales în estul, centrul și vestul țării. Rafalele vor avea în general 40–50 km/h, iar pe crestele munților vor trece de 70 km/h, potrivit ANM.
Județul Sibiu nu este sub cod de vreme rea. Singurul cod galben, pentru vânt, este în vigoare în județele Caraș-Severin și Timiș, până joi dimineață.
Pentru cei care urcă la munte în aceste zile, Transfăgărășanul este încă deschis, iar închiderea lui pentru iarnă va depinde de vreme, nu de o dată fixă.
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