Michel Gierling, cunoscut în sat drept „Nea Miș”, are 67 de ani și este unul dintre cei șase sași care mai trăiesc în Stejărișu, un sat aflat la 10 kilometri de Agnita. El ține cheile bisericii săsești din secolul al XIV-lea și le povestește vizitatorilor istoria locului.

Povestea lui a fost publicată miercuri de președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, pe pagina sa de Facebook, în seria „Oameni și locuri de poveste”, dedicată satelor din județ.

Satul care s-a mutat mai sus, din calea apelor

Stejărișu a avut, de fapt, două vetre. Prima era pe malul Hârtibaciului, dar inundațiile și apa subterană prea aproape de suprafață i-au făcut pe localnici să se mute, acum mai bine de 700 de ani, la doi kilometri distanță.

„Satul era pe malul Hârtibaciului, cam pe unde este acum intersecția cu drumul județean Agnita – Sighișoara. Au fost inundații, pânza freatică prea sus, așa că satul a fost mutat aici, la doi kilometri distanță, unde suntem cu 15 metri mai sus”, povestește Nea Miș.

Vechiul nume al satului, Proștea, încă stârnește glume. Numele nu are însă nicio legătură cu inteligența localnicilor: vine de la denumirea săsească Probstdorf, „satul prepozitului”, pentru că localitatea ținea de Prepozitura Sibiului, o veche structură a Bisericii sașilor din Transilvania.

Fanfara, emigrarea ratată și decizia de a rămâne

Nea Miș a cântat în fanfara sașilor din sat. „Am fost în fanfara sașilor din Stejărișu, cea mai bună din întregul sat. Știți de ce era cea mai bună? Pentru că era singura”, glumește el. În turnul vechii biserici a strâns o colecție de alămuri, alături de trei manechine îmbrăcate în uniformele albastre ale unei fanfare din Elveția.

Ca zeci de mii de alți sași, a vrut și el să plece în Germania. A ajuns acolo pe 15 noiembrie 1990, după ce statul german introdusese obligația unui număr de ordine obținut dinainte, schimbare pe care el o numește „ploaia”.

„Am văzut în ‘90 lagărele în care stăteau emigranții sași, ruși, slovaci și te-miri-ce alte nații. Erau foste cazarme rusești, înconjurate cu noroaie, în care lumea stătea claie peste grămadă. Păi aici, în Stejărișu, aveam rânduială, casă și serviciu. Aveam un Dumnezeu”, spune el.

Așa a ajuns să fie unul dintre ultimii sași din sat. „Spuneți iute «Șase sași în șase saci»”, râde Nea Miș.

Biserica fortificată și steagul negru din 1911

Biserica a fost ridicată în secolul al XIV-lea și are pe acoperiș un cat de apărare, o galerie de unde sătenii trăgeau cu arcul sau cu flinta ori aruncau cu bolovani în atacatori. „Au mai fost două centuri de fortificație în jurul bisericii, acum avem doar una. Cealaltă a fost demolată, iar piatra folosită la prelungirea bisericii cu încă șase metri”, explică el.

La primul etaj al turnului atârnă, după obiceiul sașilor, bucăți mari de slănină.

În biserică se păstrează și un steag de pânză neagră cusut în 1911. Potrivit poveștii spuse de Nea Miș, el amintește de Ana, o fată de 20 de ani dintr-o familie înstărită, care îl iubea pe Georg, un băiat din vecini cu mai puțin pământ. Tatăl ei s-a opus căsătoriei, iar Ana a murit în acea iarnă, din cauza unei boli de plămâni. Prin steagul negru, părinții își arătau public doliul.

„Bunica mi-a povestit că părinții Anei nu și-au mai vorbit de atunci. Blestemele părinților se prind întotdeauna”, spune Nea Miș.

Rețeta slăninii de Stejărișu

Înainte să încuie biserica, Nea Miș își spune și rețeta slăninii afumate după știința sașilor din sat: „Clar, porcul se taie în decembrie. Slănina vine pusă cu sare mare timp de trei săptămâni la rece, în pivniță. Așezi cele două bucăți una peste alta, iar la săptămână jumate le răsucești între ele, aia de jos o pui sus. La fum o lași cam două zile și pui doar lemn de esență tare, cum este fagul. Pentru aromă bagi și coceni de porumb cu tot cu boabe. Eu mai dau slănina cu paprică dulce și iute.”

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