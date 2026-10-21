Astra Film Festival 2026 a continuat miercuri, 21 octombrie 2026, cu o zi plină de proiecții, dezbateri și întâlniri care au adus în prim-plan curiozitatea și diversitatea de perspective.

Potrivit unui comunicat transmis de organizatori, publicul a avut ocazia să descopere povești din lumi nebănuite, să asculte opiniile elevilor și să afle ce îi motivează pe voluntarii festivalului.

Filmul „Pași în tăcere” prezintă femeile din Karabah care dezamorsează mine

La Astra Film Cinema, filmul „Pași în tăcere” (regia Fariz Ahmadov, Azerbaidjan, Polonia, 2026) a adus în fața spectatorilor povestea unor femei din Karabah care lucrează la deminarea terenurilor contaminate de război. Documentarul le urmărește atât la locul de muncă, cât și în viața de familie, dezvăluind contrastele dintre pericolul cotidian și dorința de a păstra eleganța și normalitatea. Printre replicile care au impresionat publicul se numără:

„Suntem doamne, totul trebuie să fie îngrijit și elegant. Chiar și când curățăm terenul de mine” și „Mulți sunt surprinși că deminăm mine, dar nimeni nu vede că cea mai grea muncă pentru femei e aceea de mamă”.

Tot la Astra Film Cinema, filmul „Aici a fost o pădure” (regia Valentin Anghel, România, 2026) a prezentat lupta unei comunități pentru salvarea Parcului IOR din București, amenințat de interese imobiliare.

Activistii din film au declarat: „Știi cum suntem? Ca țânțarul cu armăsarul”, exprimând frustrarea că situația nu s-a schimbat de la momentul filmărilor. Regizorul Valentin Anghel a subliniat la sesiunea Q&A că „solidaritatea oamenilor e tot ce a ieșit bine după acest film”. Proiecția va mai putea fi urmărită la Astra Film Cinema, iar detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul festivalului.

Un alt film prezentat, având ca protagonist pe istoricul Peter Keup, a explorat mecanismele de supraveghere ale poliției secrete Stasi din Germania de Est. Filmul a fost gândit pentru publicul tânăr german, „pentru că tinerii știu puține despre această poveste, dar și pentru că au de învățat din acest film”, au transmis organizatorii. Experiența personală a istoricului a fost prezentată ca un exemplu de curiozitate și dorință de a descoperi adevărul.

Ora de Sibiu a scris, în 19 octombrie 2026, despre o zi dedicată traumelor moștenite, la Astra Film Festival.

Cătălina Tesăr despre granița dintre documentar și ficțiune

Cercetătoarea și regizoarea Cătălina Tesăr, moderator la AFF2026, a vorbit despre experiența de a modera sesiuni Q&A și despre granița dintre filmul documentar și cel de ficțiune.

„E clar că e o altă experiență, te uiți la filme mai cu atenție, le vezi înainte, e o emoție să întâlnești regizorul după ce ai văzut filmul”, a spus Tesăr. Ea a explicat că „atunci când faci un film, e ficțiune. Întrebarea e ce e realitate? Din moment ce ai adus camera în mijlocul unei familii, se schimbă oricum. Documentarul e întotdeauna și ficțiune și, într-adevăr, sunt multe chestii puse în scenă, însă e în avantajul documentarului. Dacă reușești să spui o poveste prin orice mijloace, o spui. Vedem și filme de ficțiune care arată mult a film documentar, chiar Radu Jude a filmat Continental cu telefonul mobil. Granița e laxă și cred că regizorii se pot juca cu asta”.

Elevii și copiii, protagoniști la Astra Film Junior și în dezbateri

La secțiunea Astra Film Junior, copiii au participat la proiecțiile „Pe val cu Debora” și „Anna este pompier”, unde au fost încurajați să-și exprime opiniile. După un moment de ezitare, elevii de 11 ani au început să răspundă entuziasmați: „Mi-a plăcut când au mâncat marshmallows împreună!”, „Ambele personaje din cele două filme au parcurs un drum spre maturizare și au căpătat încredere în sine”, „Să nu te dai bătut!”, „Mie mi-au plăcut iepurașii”, „Al doilea film ne-a învățat că putem și noi să ajungem la performanțe foarte mari”, „Și copiii pot face tot ce pot face adulții!”.

Dezbaterea dintre elevii de la C.N. Brukenthal și C.N. Gheorghe Lazăr a avut ca temă „Inteligența emoțională ne poate controla emoțiile?”. Argumentul „AI e disponibil oricând, fără programare, e prietenul perfect” a stârnit discuții intense în rândul participanților.

Un alt film, „Amma, plâng girafele?” (regia Kartikeya Saxena, Republica Cehă, 2026), a prezentat povestea unui regizor care, ajutat de mama sa zoolog, încearcă să filmeze animale la grădina zoologică, reflectând asupra relației dintre oameni și animale. Un detaliu amuzant: secretul spus șarpelui Anaconda din film a rămas nedezvăluit.

Voluntarii festivalului dezvăluie motivele implicării lor

După cinci zile de festival, voluntarii Astra Film Festival au împărtășit motivele pentru care se implică în organizare.

Primul secret este prietenia, mulți ajungând voluntari la recomandarea prietenilor.

Al doilea motiv este dorința de a ieși din zona de confort, iar al treilea este curiozitatea de a descoperi documentarele din festival. G., voluntar în departamentul de Public Speaking, a explicat:

„Asta e ideea, când sunt Q&A-uri ne pregătim întrebări să le adresăm invitaților pentru a-i ajuta pe cei din sală să prindă încredere și să pună și ei întrebări. Mi se pare un mod foarte fain de a te uita la filme pentru că mă pune să fiu mai atentă la documentar și să fiu mai curioasă”.

Potrivit organizatorilor Astra Film Festival, curiozitatea a fost cuvântul-cheie al zilei a patra, aducând publicul în săli, menținând dezbaterile vii și lăsând participanții cu mai multe întrebări decât răspunsuri.

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