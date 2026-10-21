Prima ediție „Codul Bunelor Afaceri” la Sibiu: Astrid Fodor, Sorin Radu, lideri din diplomație și business, alături de peste 130 de participanți / video foto

Pe scurt: Aproximativ 120 de persoane au participat la prima ediție a evenimentului. Delia Pușcă a lansat ghidul „Fii remarcabil. Trăiește cu eleganță”.

Mai mult de 130 de persoane au participat la prima ediție a evenimentului „Codul Bunelor Afaceri”, organizat marți, 20 octombrie, la Sibiu. Primarul Astrid Fodor, rectorul Universității „Lucian Blaga”, Sorin Radu, și reprezentanți ai mediului de afaceri au discutat despre reputația orașului și comportamentul profesional.

Fostul ministru de externe Emil Hurezeanu a intervenit în direct, online, iar europarlamentarul Nicu Ștefănuță a fost prezent printr-un mini-interviu înregistrat. Evenimentul a inclus lansarea ghidului de bune maniere personale și profesionale scris de Delia Pușcă.

Prima ediție a „Codului Bunelor Afaceri” s-a desfășurat la Odissea Events Hall și a reunit antreprenori, manageri, specialiști în comunicare și reprezentanți ai instituțiilor publice.

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Evenimentul a fost organizat de Delia Pușcă, fondatoarea BE Remarkable, și a urmărit legătura dintre comportamentul oamenilor, încredere și reputația unei companii sau a unui oraș.

Unul dintre principalele momente a fost dezbaterea „Brandul de oraș: între identitate și reputație”, cu participarea primarului Astrid Fodor, a rectorului ULBS, Sorin Radu, și a Anei Bugneriu, director executiv al Fundației Comunitare Sibiu. Fostul ministru de externe Emil Hurezeanu a intervenit în direct prin conexiune online, iar Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, a apărut într-un scurt interviu înregistrat.

Astrid Fodor: Reputația Sibiului s-a construit pe cultură

Primarul Astrid Fodor a vorbit despre felul în care s-a construit imaginea orașului și despre direcția în care ar trebui să se dezvolte municipiul în următorii zece ani. Edilul consideră că Sibiul trebuie să își păstreze caracterul istoric, cultural și turistic, fără să adopte automat toate tendințele.

„Reputația Sibiului s-a construit foarte mult pe cultură”, a spus Astrid Fodor, amintind și investițiile în educație și infrastructură sportivă.

„În primul rând, pentru reputație ai nevoie de viziune, ai nevoie de o strategie, ai nevoie de consecvență”, a declarat primarul.

Rectorul ULBS: Colaborare între universitate și angajatori

Sorin Radu, rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, a vorbit despre relația universității cu mediul economic și despre faptul că pregătirea viitorilor angajați necesită contribuția ambelor părți. Acesta a amintit campusul pentru învățământ dual ca exemplu de colaborare.

„Sentimentul meu este că suntem mult prea critici cu noi înșine, cu orașul nostru, cu instituțiile noastre și suntem mai puțin critici cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru”, a afirmat rectorul.

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▶ Vezi pagina acestui video: Prima ediție „Codul Bunelor Afaceri” la Sibiu: Astrid Fodor, Sorin Radu, lideri din diplomație și business, alături de peste 130 de participanți — VIDEO

Discuția a ajuns și la promovarea produselor locale. Sorin Radu a povestit că invitații la o recentă reuniune a Consorțiului Universitaria au primit brânză de burduf din Mărginimea Sibiului, ciocolată artizanală și vin produs în zonă. Astrid Fodor a amintit, la rândul ei, cadourile de protocol pregătite pentru delegațiile de la Summitul Uniunii Europene din 2019.

Doru Șupeală și Bogdan Brînzaș, în programul evenimentului

Pe agenda evenimentului s-au aflat prezentări despre reputația companiilor, relația dintre angajatori și angajați și construirea brandurilor. Doru Șupeală, creatorul Hacking Work și PozitiVești, a fost invitat să vorbească despre reacțiile publice ale angajaților și lecțiile pentru liderii companiilor.

Bogdan Brînzaș a avut în program o temă despre branding, iar Andrei Bleoju și István Domokos au fost anunțați cu prezentări despre transparență, respectiv inteligența artificială în afaceri. Agenda a inclus și „Masa Bunelor Afaceri”.

Delia Pușcă a lansat un ghid de bune maniere

Un moment important a fost lansarea volumului „Fii remarcabil. Trăiește cu eleganță”, scris de Delia Pușcă.

Cartea a fost prezentată de organizatoare drept primul ghid românesc dedicat atât bunelor maniere personale, cât și celor profesionale.

Ghidul abordează regulile de comportament și etichetă în viața de zi cu zi și în mediul de afaceri, în acord cu tema evenimentului dedicat reputației și încrederii.

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