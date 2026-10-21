Randolph a doborât un record vechi de aproape 15 ani la CSU Sibiu. 47 de puncte într-un meci: ”Nu renunț niciodată” / exclusiv

Fundașul lui CSU, M.J. Randolph Jr. a marcat în premieră pentru baschetul sibian 47 de puncte într-un meci oficial din Liga Națională. Americanul a reușit performanța luni seară, în Sala Giulești, unde CSU s-a impus cu 127-123 după prelungiri cu Rapid.

Aflat într-o formă de zile mari, Michael Randolph Jr. a fost de neoprit luni seară, pe parcursul celor 44 de minute petrecute pe parchetul Sălii Giulești. El a terminat confruntarea cu 47 de puncte marcate, un record absolut pentru istoria modernă a baschetului românesc.

În baza de date modernă a Federației Române de Baschet, din 2008 încoace, nicio altă prestație individuală recentă nu a atins cota de 47 de puncte! Vechiul record era deținut tot de un american, Jaytonah Wisseh, care a reușit 41 de puncte pentru CSU Sibiu contra CSM Oradea, în sezonul 2011–2012.

CIFRELE LUI MJ RANDOLPH JR. ÎN MECIUL CU RAPID:

47 de puncte marcate

marcate 8 pase decisive

4 recuperări

Performanța din Giulești a fost un record absolut și pentru baschetbalist. ”Aceasta este prima dată când înscriu 47 de puncte în cariera mea. De-a lungul anilor, atât în liceu și în facultate, cât și în perioada petrecută ca jucător profesionist, am avut câteva meciuri în care am marcat multe puncte, dar niciodată nu am atins 47 de puncte” a spus jucătorul lui CSU pentru Ora de Sibiu.

Recordul istoric al baschetului românesc este de 77 de puncte și a fost stabilit de Mircea Cristescu, în sezonul 1991–1992, într-un meci disputat de Universitatea Cluj împotriva Politehnicii Iași.

În statisticile FR Baschet mai este și recordul de 52 de puncte, stabilit de Leroy Dawson, de la BC Cluj-Napoca, împotriva Energiei Rovinari, pe 22 aprilie 2010!

Foto: CSU Sibiu

Michael Anthony Randolph Jr. a făcut probabil contra Rapidului cel mai bun meci al carierei sale. ”Cu siguranță, aș spune că acesta a fost unul dintre cele mai bune meciuri din cariera mea. Nu doar datorită punctelor marcate, ci și datorită celorlalte statistici importante care contribuie la victoria echipei. Așadar, da, pot spune că a fost unul dintre cele mai bune meciuri ale mele.”

În baschetul tacticizat de astăzi, unde apărările sunt extrem de agresive, performanța jucătorului de la CSU este record absolut!

”Ar fi frumos să devin cel mai bun marcator al Ligii”

Cu 91 de puncte reușite în primele trei jocuri din Liga Națională, americanul își depune serios candidatura la topul coșgheterilor din acest sezon al campionatului. Prioritatea sa este însă reprezentată de rezultatele echipei.

”Sincer, ar fi foarte frumos să reușesc să devin cel mai bun marcator al ligii, însă obiectivul meu principal în acest an a fost să fac pe teren tot ceea ce este necesar pentru ca echipa mea să câștige! Acesta este lucrul care contează cel mai mult pentru mine” a anunțat fundașul aflat la cel de-al doilea sezon la Sibiu.

”Nu renunț până ce cronometrul nu ajunge la zero”

După ce a condus cu 21 de puncte în finalul sfertului al treilea, CSU a părut că pierde meciul în prelungiri, dar a revenit în ultimul minut și a avut și șansă la ultima aruncare a gazdelor din ultima secundă, cea care putea schimba câștigătoarea.

”A fost un meci cu suișuri și coborâșuri pentru noi. Am început bine, apoi am avut un moment mai slab. Când jocul a luat o altă turnură și scorul s-a schimbat în defavoarea noastră, m-am gândit doar să-mi păstrez calmul și să cred în continuare că putem câștiga meciul. Abordez fiecare moment cu gândul de a nu renunța niciodată până când cronometrul nu ajunge la zero. Am întâmpinat dificultăți, dar am reușit să luptăm până la capăt și să obținem victoria” a mai afirmat MJ Randolph Jr.

Cu un bilanț de 2-1, CSU este pe locul 5 în sezonul regulat al Ligii Naționale.

Comentarii