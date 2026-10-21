Consiliul Județean Sibiu urmează să supună la vot, în ședința ordinară din 29 octombrie, trei proiecte de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare în trei mari zone de colectare din județ.

Zonele vizate de majorare sunt: Zona 2 Avrig, Zona 3 Agnita și Zona 5 Săliște. Solicitările vin din partea operatorului Soma S.R.L. și sunt fundamentate pe indicele de inflație.

Proiectele de hotărâre prevăd mandatarea președintei Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, să voteze „pentru” aceste ajustări în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „ECO” Sibiu. Noile tarife vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027.

Cum se modifică tarifele

Majorările tarifare variază între 5,54% și 5,62%, fiind calculate prin aplicarea indicelui prețurilor de consum total (IPC de 105,80%, reprezentând o rată a inflației de 5,8% stabilită de INS pentru perioada septembrie 2025 – august 2026) la cheltuielile de exploatare ale operatorului.

Zona 2 cuprinde orașul Avrig și comunele învecinate arondate, iar în această zonă, contractul de delegare a gestiunii a fost semnat pe 18 decembrie 2024.

Pentru deșeuri reziduale (inclusiv periculoase) tariful va crește de la 276,24 lei/tonă la 291,56 lei/tonă (+5,545%, respectiv +15,32 lei/tonă).

tariful va crește de la 276,24 lei/tonă la 291,56 lei/tonă (+5,545%, respectiv +15,32 lei/tonă). Pentru deșeuri reciclabile: tariful va crește de la 1.791,92 lei/tonă la 1.891,27 lei/tonă (+5,544%, respectiv +99,35 lei/tonă).

tariful va crește de la 1.791,92 lei/tonă la 1.891,27 lei/tonă (+5,544%, respectiv +99,35 lei/tonă). Pentru transfer deșeuri reziduale (inclusiv transport la depozit): tariful va crește de la 124,20 lei/tonă la 131,09 lei/tonă(+5,547%, respectiv +6,89 lei/tonă).

Zona 3 acoperă orașul Agnita și comunele din Valea Hârtibaciului. Contractul de delegare este în vigoare din 20 martie 2024.

Pentru deșeuri reziduale (inclusiv periculoase): tariful va crește de la 650,85 lei/tonă la 687,45 lei/tonă (+5,624%, respectiv +36,60 lei/tonă).

tariful va crește de la 650,85 lei/tonă la 687,45 lei/tonă (+5,624%, respectiv +36,60 lei/tonă). Pentru deșeuri reciclabile: tariful va crește de la 1.892,62 lei/tonă la 1.998,87 lei/tonă (+5,614%, respectiv +106,25 lei/tonă).

Zona 5 deservește orașul Săliște și comunele din Mărginimea Sibiului. Contractul de delegare este valabil din 25 martie 2024.

Pentru deșeuri reziduale (inclusiv periculoase) tariful va crește de la 546,20 lei/tonă la 576,88 lei/tonă (+5,617%, respectiv +30,68 lei/tonă).

tariful va crește de la 546,20 lei/tonă la 576,88 lei/tonă (+5,617%, respectiv +30,68 lei/tonă). Pentru deșeuri reciclabile: tariful crește de la 1.909,16 lei/tonă la 2.016,37 lei/tonă (+5,616%, respectiv +107,21 lei/tonă).

Proiectele supuse votului Consiliului Județean Sibiu nu stabilesc direct o nouă taxă sau un tarif per persoană/gospodărie pentru populație. Cu toate acestea, ajustările la tonă aprobate pentru operator vor pune o presiune financiară suplimentară pe bugetele locale ale primăriilor din aceste zone. Cetățenii vor plăti, cel mai probabil, mai mult pentru gunoi începând cu anul viitor, având în vedere că, de fiecare dată când au fost aprobate ajustări ale tarifelor la tonă, tarifele s-au majorat.

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