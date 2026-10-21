Pe scurt: Un tânăr de 19 ani din Dumbrăveni a fost rănit la braț după un conflict violent. Poliția a reținut trei bărbați implicați în agresiune.

Trei bărbați cu vârste cuprinse între 21 și 42 de ani, toți din localitatea Dumbrăveni, au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru lovire sau alte violențe.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc duminică, 18 octombrie 2026, în jurul orei 14:00, pe fondul unui conflict spontan izbucnit între mai multe persoane.

Cei trei bărbați ar fi agresat fizic un tânăr de 19 ani, localnic, lovindu-l cu un obiect tăietor-înțepător în zona brațului. Victima a suferit leziuni în urma atacului, iar polițiștii au intervenit pentru aplanarea conflictului și identificarea persoanelor implicate.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, cei trei indivizi au folosit un briceag.

În urma probatoriului administrat, cei trei bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați în fața procurorilor cu propunere de luare a unor măsuri preventive. Dosarul penal a fost deschis pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.

Astfel de incidente nu sunt izolate în Dumbrăveni. Ora de Sibiu a scris, în mai 2026, despre un scandal pe terasa unui local din Dumbrăveni, unde patru bărbați au fost reținuți după un conflict violent.

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