Pe scurt: Importurile de produse bio vor avea reguli mai clare, iar micii comercianți care vând vrac beneficiază de praguri majorate pentru scutirea de certificare.

Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu privind actualizarea normelor pentru producția, etichetarea, certificarea și comercializarea produselor ecologice, potrivit Economica.net.

Scopul acestor modificări este de a sprijini competitivitatea sectorului ecologic din Uniunea Europeană, menținând standarde ridicate și încrederea consumatorilor.

Revizuirea normelor va aduce claritate și va simplifica aplicarea regulilor, reducând sarcinile administrative pentru fermieri și întreprinderi, în special pentru operatorii mici. De asemenea, va oferi mai multă securitate juridică pentru importurile de produse ecologice și va asigura continuitatea comerțului internațional, păstrând integritatea siglei UE pentru produsele bio.

Importurile din afara UE pot folosi termenii „bio” și sigla UE, cu condiții suplimentare

Acordul clarifică faptul că produsele bio importate din țări din afara UE, ale căror standarde sunt recunoscute ca echivalente cu cele europene, pot fi comercializate folosind termeni precum „ecologic”, „bio” sau „organic”.

Aceste produse pot utiliza sigla ecologică a țării de origine. Totuși, pentru a folosi și sigla UE pentru produse ecologice, este necesar să respecte cerințe suplimentare privind producția și monitorizarea, cum ar fi standarde pentru solul viu, bunăstarea animalelor și metodele de procesare.

Consiliul a precizat că această abordare oferă claritate operatorilor și protejează încrederea consumatorilor în sigla UE, asigurând o concurență loială între producătorii europeni și cei din afara UE.

În prezent, normele ecologice din 11 țări din afara UE, inclusiv Argentina, Canada, Noua Zeelandă și Statele Unite, sunt recunoscute ca fiind echivalente cu cele ale Uniunii. Această recunoaștere, care urma să expire la 31 decembrie 2026, va fi prelungită până la 31 decembrie 2036.

Consiliul și Parlamentul au decis să elimine propunerea Comisiei Europene care ar fi permis utilizarea etichetei ecologice a UE pe produse ce conțin sub 5% ingrediente din țări din afara UE care nu respectă criteriile suplimentare.

O altă modificare importantă vizează micii producători care vând produse bio vrac. În prezent, operatorii cu afaceri sub 20.000 de euro pe an sunt scutiți de cerințele de certificare. Noile norme vor crește acest prag la 40.000 de euro pe an, calculat ca medie pe ultimii cinci ani. De asemenea, pragul volumului anual de vânzări crește de la 5.000 kg la 10.000 kg.

Scutirea de certificare va fi extinsă, în anumite condiții, și la micii comercianți cu amănuntul online care vând produse ecologice preambalate. Totodată, acordul prevede o flexibilitate temporară pentru utilizarea furajelor proteice neecologice pentru păsări de curte, porci și efective tinere de acvacultură, aceste derogări urmând să fie eliminate treptat.

Pentru a evita perturbările pe piață, produsele deja etichetate conform normelor existente pot fi vândute până la epuizarea stocurilor. Sunt prevăzute și dispoziții tranzitorii pentru a asigura continuitatea și securitatea juridică pentru produsele ecologice importate și pentru comerțul internațional, pe măsură ce noile norme intră în vigoare.

Acordul provizoriu trebuie aprobat oficial de Consiliu și Parlament, iar după revizuirea juridico-lingvistică, regulamentul va fi adoptat formal de ambele instituții. Obiectivul este ca adoptarea să fie finalizată înainte de sfârșitul anului 2026, când expiră actualele aranjamente de recunoaștere pentru produsele ecologice importate.

Potrivit Comisiei Europene, suprafața terenurilor agricole ecologice din UE a crescut cu 79%, de la 9,5 milioane la 16,9 milioane de hectare.

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