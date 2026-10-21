Pe scurt: Schi pe iarbă, snowboard, adrenalină și o petrecere la ApresSki: Păltiniș Arena lansează o provocare inedită pentru pasionații sporturilor de iarnă.

Păltiniș Arena lansează o provocare inedită pentru iubitorii sporturilor de iarnă: SKI gone WILD, primul concurs național de ski și snowboard pe iarbă, programat pentru 7 noiembrie.

Potrivit organizatorilor, evenimentul se va încheia cu o petrecere la ApresSki Bar, oferind participanților ocazia să simtă adrenalina alunecării pe schiuri sau snowboard înainte de deschiderea sezonului de iarnă.

Competiția se va desfășura pe pârtia A, pe o suprafață de iarbă udă, și se adresează schiorilor și snowboarderilor cu nivel mediu-avansat, cu vârsta minimă de 16 ani. Participarea este gratuită, iar cei care nu dispun de echipament special pentru ski sau snowboard pe iarbă pot împrumuta gratuit schiuri sau snowboarduri puse la dispoziție de organizatori.

Formatul concursului este dual eliminatoriu

Formatul concursului este dual eliminatoriu: doi concurenți vor lua startul simultan din partea superioară a pantei abrupte, iar cel care ajunge primul la sosire se califică în runda următoare. Perechile pentru manșele eliminatorii vor fi stabilite în urma timpilor obținuți la calificări. Competiția va continua până la finala mică și finala mare, unde vor fi desemnați câștigătorii celor patru categorii: schi masculin, schi feminin, snowboard masculin și snowboard feminin.

Programul zilei de concurs începe la ora 11:00, cu înscrierile la ApresSki Păltiniș Arena. La ora 13:00 este programată ședința tehnică, urmată de o manșă de antrenament, calificări și manșele eliminatorii. Ceremonia de premiere și petrecerea în ApresSki Bar sunt programate pentru ora 17:00.

Premiile puse în joc sunt pe măsura provocării: câștigătorii fiecărei categorii vor primi un skipass de sezon, locul al doilea va fi recompensat cu o cartelă de 200 de puncte, iar ocupanții locului al treilea vor primi o cartelă de 100 de puncte.

Siguranța participanților este o prioritate pentru organizatori. Purtarea căștii de schi sau snowboard este obligatorie pe toată durata evenimentului. Startul se dă simultan pentru fiecare pereche, iar plecarea înaintea semnalului, părăsirea traseului propriu sau contactul intenționat între concurenți duc la descalificare.

Prin SKI gone WILD, Păltiniș Arena propune o alternativă distractivă și neconvențională pentru pasionații sporturilor de iarnă, oferindu-le ocazia să se bucure de experiența schiului și snowboardului chiar înainte ca pârtiile să fie acoperite de zăpadă.

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