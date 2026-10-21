Pe scurt: Un sibian de 56 de ani este cercetat sub control judiciar după ce ar fi agresat un bărbat de 68 de ani. Polițiștii au intervenit în urma unui conflict izbucnit din neînțelegeri mai vechi.

Un bărbat în vârstă de 56 de ani, din municipiul Sibiu, a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Potrivit IPJ Sibiu, măsura a fost dispusă după ce, în urma probatoriului administrat, polițiștii au stabilit că acesta ar fi agresat fizic un alt localnic, în vârstă de 68 de ani.

Incidentul a avut loc în municipiul Sibiu, pe 13 octombrie 2026, în jurul orei 06:15. Conform informațiilor transmise de polițiști, conflictul ar fi izbucnit pe fondul unor neînțelegeri mai vechi între cei doi bărbați.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, agresiunea a avut loc la intersecția străzilor Maramureșului cu Bârsei din municipiul Sibiu.

După administrarea probatoriului, anchetatorii au dispus inițial reținerea agresorului pentru 24 de ore.

Ulterior, bărbatul de 56 de ani a fost prezentat în fața procurorilor, care au decis plasarea acestuia sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre un alt caz în care un polițist din Sibiu a fost pus sub control judiciar pentru fapte de corupție, fals și înșelăciune.

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