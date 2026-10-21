Consiliul Județean Sibiu va supune spre aprobare, în ședința ordinară din 29 octombrie, un proiect privind încheierea unui nou acord de parteneriat cu asociația austriacă HAIRMATCHING (Verein Die Haarspender). Inițiativa vizează continuarea campaniei umanitare „Donează păr pentru copii” pe o perioadă de doi ani.

Scopul proiectului este mobilizarea comunității locale în vederea donării de păr natural, folosit ulterior la confecționarea perucilor medicale pentru copiii diagnosticați cu afecțiuni oncologice. Pierderea părului în urma tratamentelor de chimioterapie are un impact emoțional puternic asupra micilor pacienți, iar perucile realizate de organizație îi ajută pe aceștia să își reia activitățile cotidiene și să își recapete încrederea în sine.

Noul acord continuă parteneriatul derulat anterior în perioada septembrie 2025 – septembrie 2026, care a înregistrat un impact pozitiv în comunitatea locală.

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Implicarea Consiliului Județean Sibiu va fi exclusiv de natură logistică și de promovare publică, fără implicații financiare din bugetul județean. Campania va fi mediatizată prin intermediul unităților de învățământ special, instituțiilor medicale, culturale și sociale din subordine, pe canalele oficiale de comunicare ale instituției, pe ecranele digitale din spațiile publice, precum și în cadrul evenimentelor locale majore, cum sunt cele desfășurate la Muzeul ASTRA.

Cum poți ajuta: ce trebuie să știi dacă vrei să donezi

Dacă vrei să te alături acestei cauze, lucrurile sunt foarte simple, însă există câteva reguli esențiale. Pentru a se putea realiza o perucă, coada donată trebuie să aibă o lungime de cel puțin 38 de cm.

Iată ce trebuie să faci, pas cu pas, înainte de a tăia părul:

Spală bine părul și lasă-l să se usuce complet. Este extrem de important să fie 100% uscat, altfel se poate deteriora în timpul transportului.

Pieptănă bine părul, împarte-l în mai multe cozi și împletește-le. Prinde fiecare coadă strâns cu un elastic rezistent, chiar la baza scalpului, apoi taie la aproximativ 1 cm deasupra elasticului. Pentru siguranță, mai poți adăuga un elastic și spre mijlocul cozii, ca părul să rămână perfect strâns și ordonat.

Părul poate fi trimis prin colet la adresa Aleea Teișani, nr. 125, sector 1, București ori poate fi predat direct la unul dintre saloanele partenere ale companiei.

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