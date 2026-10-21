Șoferii, opriți din nou pe drumurile din centrul țării: ancheta care se face o dată la 5 ani

Șoferii care au circulat miercuri, 21 octombrie 2026, pe drumurile naționale și autostrăzile din centrul țării au putut fi opriți în cadrul Anchetei de Circulație Origine-Destinație.

Conducătorii auto au răspuns la câteva întrebări despre traseul parcurs, scopul deplasării și destinația călătoriei. Următoarea acțiune este programată pentru 28 octombrie.

În punctele de anchetă, vehiculele au fost oprite, iar șoferilor li s-au adresat întrebări privind originea și destinația călătoriei, traseul ales, scopul deplasării și alte informații necesare realizării studiilor de trafic.

Oprirea și dirijarea traficului au fost făcute de polițiștii rutieri, iar completarea chestionarului durează aproximativ două-trei minute.

Următoarea anchetă are loc pe 28 octombrie

Următoarea zi în care vor fi organizate astfel de verificări este 28 octombrie 2026. Ancheta se va desfășura în două intervale, între orele 08:00 și 12:00 și între 14:00 și 18:00.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție în apropierea punctelor de anchetă și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și ale personalului implicat în acțiune.

Anchetele de Circulație Origine-Destinație sunt organizate o dată la cinci ani și urmăresc colectarea unor date reale despre deplasările efectuate pe rețeaua rutieră.

Informațiile obținute sunt folosite pentru realizarea studiilor de trafic, fundamentarea proiectelor de infrastructură și planificarea viitoarelor investiții în transportul rutier.

Participarea șoferilor este importantă pentru ca datele strânse să fie cât mai reprezentative.

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