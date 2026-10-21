Tot ce poți face de Halloween la Sibiu: Backyard dă startul, urmează pulse. la Aeroport, dar nu ratați nici evenimentele pentru cei mici

Petreceri tematice, DJ, concursuri de costume și activități pentru copii. Sibiul intră în atmosfera de Halloween, iar unul dintre cele mai așteptate evenimente este „Backyard X: House of Horrors”, programat sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 22:00.

Halloween-ul aduce în Sibiu un program variat de evenimente, de la petreceri de noapte dedicate iubitorilor de muzică și costume spectaculoase, până la activități pentru familii și cei mici. Printre principalele atracții se numără petrecerea organizată de Backyard, care promite o experiență inspirată din filmele de groază, dar și evenimentele pregătite pentru ultimul weekend din octombrie.

Backyard, cap de afiș: „House of Horrors”, o noapte de Halloween până dimineața

Unul dintre evenimentele care ies în evidență în programul de Halloween din Sibiu este „Backyard X: House of Horrors”, organizat sâmbătă, 24 octombrie, la The Home of Backyard. Petrecerea începe la ora 22:00 și continuă până la ora 05:00, promițând o noapte în care muzica electronică se îmbină cu decorurile și atmosfera inspirate din universul horror.

La pupitru vor fi Pado&Belu și Sebastian, pregătiți să întrețină atmosfera pe parcursul întregii nopți. Organizatorii mizează pe o experiență diferită de o petrecere obișnuită, cu personaje înfricoșătoare, costume extravagante și o identitate vizuală dominată de elemente misterioase.

Unul dintre momentele speciale ale serii va fi concursul de costume, prin care participanții sunt provocați să-și pună imaginația la încercare. De la personaje desprinse din filmele horror până la apariții originale și deghizări spectaculoase, creativitatea va fi unul dintre ingredientele principale ale petrecerii.

Costumele nu sunt obligatorii pentru accesul la eveniment, însă cei care vor să participe la concurs trebuie să vină pregătiți să impresioneze.

Evenimentul este destinat persoanelor de peste 18 ani, iar organizatorii solicită prezentarea unui act de identitate. Pentru rezervări este disponibil numărul 0743 272 597.

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Halloween at the Airport: petrecere inedită la Aeroportul Internațional Sibiu

Pe 30 octombrie, între orele 22:00 și 05:00, Aeroportul Internațional Sibiu se transformă într-un spațiu de petrecere neobișnuit, odată cu evenimentul „Halloween at the Airport”, organizat de Pulse Events. Cu promisiunea unei nopți diferite de petrecerile clasice de Halloween, evenimentul va avea loc în interiorul aeroportului și îi provoacă pe participanți să intre într-o atmosferă misterioasă, inspirată de universul horror.

Dress code-ul este unul specific sărbătorii, astfel că măștile, costumele și aparițiile îndrăznețe sunt încurajate. Cei care vor să participe își pot procura biletele prin LiveTickets, iar pentru confirmări și informații suplimentare pot contacta organizatorii pe WhatsApp, la numărul 0727 663 867. Petrecerea promite să fie una dintre experiențele neconvenționale ale weekendului de Halloween din Sibiu.

Halloween pentru copii, la Shopping City Sibiu

Halloween-ul nu este rezervat exclusiv petrecerilor de noapte. Sâmbătă, 24 octombrie, Shopping City Sibiu organizează „Halloween în Țara Minunilor”, un eveniment dedicat copiilor, care combină universul personajelor fantastice cu activități interactive.

Programul se desfășoară între orele 15:00 și 18:00, în zona Info Point, iar accesul este gratuit.

Cei mici se vor putea fotografia alături de Alice, Pălărierul Nebun, Regina și Motanul, vor avea parte de sesiuni de pictură pe față și vor putea participa la un concurs de costume. Programul se încheie cu spectacolul de teatru „Alice în Țara Minunilor”, programat de la ora 17:00.

Evenimentul este o alternativă pentru familiile care vor să intre în atmosfera sărbătorii într-un cadru prietenos, cu activități potrivite copiilor.

Family Halloween Party la Brambura Park: intrare gratuită pentru cei costumați

Pe 24 octombrie 2026, Brambura Park organizează Family Halloween Party, un eveniment dedicat întregii familii, cu activități tematice, muzică și numeroase surprize pentru copii și adulți. Organizatorii au pregătit o ofertă specială: intrare gratuită în parc și la Casa Întoarsă pentru toți vizitatorii care vin costumați, indiferent de vârstă.

Programul include ateliere și concursuri de pictat dovleci, pictură pe față gratuită, activități cu nisip creativ și o petrecere Monster Dance cu DJ. Atmosfera va fi completată de o trupă pe picioroange, o paradă a costumelor pentru copii și adulți, colțuri foto tematice și numeroase premii. Participanții sunt încurajați să vină costumați și să-și aducă propriul dovleac pentru activitățile pregătite. Evenimentul promite o zi de toamnă plină de culoare, creativitate și distracție, într-un decor numai bun pentru amintiri de Halloween alături de cei dragi.

Heartween la Playtopia: muzică și atmosferă de Halloween

Playtopia pregătește o petrecere de Halloween dedicată copiilor, sub numele HAHAHAlloween, cu activități gratuite și surprize pentru micii participanți. Între orele 14:00 și 17:00, copiii vor putea beneficia de pictură pe față, costume de împrumut și un photobooth pentru amintiri tematice.

Momentul central al după-amiezii din data de 31 octombrie va fi Marea Paradă a Costumelor, programată la ora 16:00, când va fi premiat cel mai înfricoșător costum. Tot de la ora 15:00, cei mici vor putea participa la atelierul „BOOH!stani”, unde își vor decora propriul dovleac pe care îl vor putea lua acasă.

Participarea la atelier costă 20 de lei pentru fiecare copil, iar locurile sunt limitate, fiind necesară înscrierea online. La ora 17:00, costumele de împrumut trebuie returnate. Evenimentul are loc la Playtopia, pe Șoseaua Alba Iulia nr. 77A, în Sibiu, și promite o după-amiază plină de creativitate, personaje haioase și distracție în spiritul Halloween-ului.

Tot sâmbătă, 24 octombrie, iubitorii de petreceri sunt așteptați la Heartween Sibiu, eveniment organizat la Playtopia, pe Șoseaua Alba Iulia nr. 77A.

Petrecerea începe la ora 22:00 și îi aduce în fața publicului pe Dani Lupas, Toni Maier și MC Rosso. Conceptul propune o atmosferă de Halloween cu accente elegante și o tematică specială de dress code, sub mesajul „Halloween Elegance”.

Organizatorii au pregătit mai multe categorii de bilete, iar evenimentul este destinat persoanelor de peste 18 ani. Pentru rezervări, este indicat numărul de contact publicat de organizatori: 0725 609 264, exclusiv prin WhatsApp.

Halloween cu aventuri vikinge la Panoramic Park & Viking Village

Pe 31 octombrie, între orele 10:00 și 18:00, Panoramic Park & Viking Village îi invită pe copii și familiile lor la o aventură specială de Halloween, printre casele și potecile satului viking. Programul include personaje surpriză, provocări pentru micii vikingi, jocuri tematice și decoruri numai bune pentru fotografii în costume. Unul dintre momentele principale va fi concursul de costume pentru copii, cu surprize pentru participanți.

În plus, organizatorii oferă brunch gratuit, între orele 12:00 și 16:00, pentru ca vizitatorii să-și recapete energia între aventuri. Accesul în parc costă 30 de lei pentru copii și 35 de lei pentru adulți. Evenimentul promite o zi de distracție în familie, în care atmosfera înfricoșătoare de Halloween se îmbină cu universul fascinant al vikingilor.

Alergare în ritmul muzicii, prin centrul Sibiului

Pe 31 octombrie, între orele 17:00 și 20:00, Piața Mică din Sibiu devine punctul de plecare pentru Beat the Tempo Run – Halloween Edition, o experiență care îmbină alergarea, muzica și atmosfera de sărbătoare. Participanții vor porni la drum în costume de Halloween, alături de DJ Ezio, care va da ritmul de pe bicicleta din fruntea grupului.

Traseul începe cât încă este lumină naturală și continuă până la lăsarea întunericului, printre străzile și felinarele orașului vechi. Evenimentul nu este o competiție sportivă și nici un concurs de costume, ci o alergare comunitară în care accentul cade pe muzică, energie și bucuria de a face mișcare împreună.

Ultimul weekend din octombrie aduce și alte petreceri tematice

Sâmbătă, 31 octombrie, programul include și „MADNESS: HALLOWEEN X IDK”, la Aria Rooftop, începând cu ora 21:00. Tot în seara de Halloween, la Playtopia este programat „Baroween x Playtopia”, un alt eveniment dedicat celor care vor să petreacă până târziu.

Halloween la Mediaș: petreceri pentru copii și adulți, pe 31 octombrie

Atmosfera de Halloween ajunge și la Mediaș, unde sâmbătă, 31 octombrie, sunt programate două evenimente dedicate atât celor mici, cât și adulților. În intervalul 15:00–17:00, organizația Drag de Copilărie îi invită pe copii la o petrecere tematică organizată la Centrul Social Comunitar de Agrement și Sport, pe strada Sticlei nr. 9.

Cei mici sunt încurajați să vină costumați pentru două ore de distracție în spiritul sărbătorii. Înscrierile se fac la numărul 0729 613 986.

Seara, de la ora 19:00, distracția continuă la Hanul Greweln, unde va avea loc o petrecere de Halloween pentru adulți, cu costume, atmosferă specială și un concurs cu premii. Câștigătorul locului întâi va primi o cină romantică în valoare de 300 de lei, premiul al doilea constă într-o cutie de vinuri Viile Draser, iar locul al treilea va fi recompensat cu o șampanie. Pentru rezervări, cei interesați pot suna la 0743 305 300.

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