Transfăgărășanul va rămâne deschis circulației atât timp cât condițiile meteorologice vor permite deplasarea în siguranță. Spre deosebire de anii trecuți, când drumul era închis, de regulă, în luna noiembrie, decizia nu mai este legată de o dată fixă, ci de evoluția vremii și de riscurile pentru șoferi.

Potrivit lui Robert Elekes, purtătorul de cuvânt al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov, autoritățile vor analiza condițiile meteorologice din perioada următoare și vor decide în funcție de situația din teren când va fi închis Transfăgărășanul.

„Nu mai e o dată fixă, e în funcție de condițiile meteo. Să vedem zilele următoare cum este vremea. Practic, în momentul în care ninge mult și nu mai putem face față, atunci alegem să închidem”, a explicat Robert Elekes.

Închiderea depinde de condițiile meteo

Reprezentantul DRDP Brașov a precizat că, în urmă cu aproximativ patru-cinci ani, regulile privind închiderea drumului s-au schimbat, fiind introdus un regulament special care ține cont de condițiile concrete de circulație.

În anii anteriori, Transfăgărășanul era închis, de regulă, în jurul unor date precum 10 sau 15 noiembrie, indiferent de evoluția vremii. Acum, decizia este luată în funcție de cantitatea de zăpadă, de posibilitatea intervenției utilajelor de deszăpezire și de riscurile pe care condițiile meteorologice le pot crea pentru participanții la trafic.

În prezent, circulația pe Transfăgărășan se desfășoară în condiții normale. Drumul rămâne deschis, iar o eventuală închidere va depinde de evoluția condițiilor meteorologice și de posibilitatea menținerii siguranței rutiere.

Reamintim că Transfăgărășanul a fost redeschis circulației rutiere, vineri, 12 iunie.

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