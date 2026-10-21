Pe scurt: UE vrea trenuri rapide între capitale, iar România trebuie să recupereze întârzierile la infrastructură. Investițiile ar putea ajunge la 350 de miliarde de euro.

Parlamentul European a adoptat marți, 20 octombrie 2026, un raport care solicită statelor membre să accelereze construirea de căi ferate moderne pentru trenuri de mare viteză, potrivit Știrile Pro TV.

Raportul a fost adoptat după ce Comisia Europeană a prezentat, în noiembrie 2025, o strategie pentru conectarea tuturor capitalelor Uniunii Europene prin trenuri de mare viteză.

Eurodeputatul Gheorghe Falcă, membru al Comisiei pentru transport și turism (TRAN) din Parlamentul European, a explicat că trenurile vizate trebuie să atingă cel puțin 250 km/h pe o rețea modernă.

„Trebuie să unim Bucureștiul cu Budapesta și cu Sofia. Câștigăm peste 6 ore la timpul de deplasare de la București la Budapesta, ceea ce este fantastic. Toate aceste lucruri trebuie să fie finalizate până în 2040”, a declarat Falcă.

Acesta a atras atenția că România este în întârziere chiar și cu infrastructura de viteză medie și, din cauza capacității administrative reduse, trebuie să trateze cu seriozitate realizarea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate pentru a putea accesa fondurile europene disponibile.

„Spania are cei mai mulți kilometri de tren de mare viteză, vorbim de ordinul miilor, iar România nu are astăzi nici tren de viteză medie și vrem să ajungem la tren de mare viteză. Asta înseamnă mare responsabilitate, dar și o creștere fantastică a economiei, o creștere a competitivității pentru țara noastră”, a subliniat Falcă.

Ora de Sibiu a scris, în august 2026, despre întârzierile masive ale trenurilor din România, care au totalizat peste 390.000 de minute pierdute într-un singur an.

Obiectivul UE: trenuri rapide între toate capitalele până în 2040

Eurodeputatul Ștefan Mușoiu, membru al aceleiași comisii și raportor din umbră pentru acest dosar, a declarat că scopul este reducerea decalajelor dintre Est și Vest și dezvoltarea infrastructurii feroviare de mare viteză.

„Obiectivul meu ca europarlamentar este ca o călătorie de la Paris sau Madrid spre București să se facă sub 24 de ore. Este un obiectiv de lungă durată, iar acest dosar poate contribui la atingerea acestui obiectiv. Ne dorim mai multă concurență, competitivitate în transportul feroviar de mare viteză, sustenabilitate și accesibilitate, pentru că la acest moment trenurile de mare viteză presupun un cost ridicat pentru pasageri, nu oricine își permite acest lucru”, a precizat Mușoiu.

El a subliniat și necesitatea unui tratament fiscal echitabil între călătoriile cu avionul și cele cu trenul, având în vedere diferențele de costuri generate de fiscalitate.

Întrebat dacă planul este realizabil până în 2040, Mușoiu a menționat că obiectivul este creșterea investițiilor la aproximativ 340-350 de miliarde de euro în acest interval. „Industria feroviară generează anual venituri de 45 de miliarde de euro la nivelul Uniunii Europene, asigurând un număr de 2 milioane de locuri de muncă, ceea ce nu este deloc de neglijat”, a adăugat el.

Potrivit raportului adoptat, trenurile de mare viteză ar urma să lege Bucureștiul de marile capitale europene, iar România trebuie să accelereze pregătirea proiectelor pentru a nu rata fondurile europene dedicate acestor investiții.

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