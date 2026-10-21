Pe scurt: La SCJU Sibiu, radiologia intervențională permite diagnostic și tratament fără operații clasice, cu recuperare rapidă și riscuri reduse.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu pune la dispoziția pacienților tehnologii moderne de imagistică medicală și proceduri minim invazive, care permit diagnostic rapid și tratamente eficiente.

Potrivit unei postări publicate pe pagina oficială de Facebook a instituției, laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală colaborează permanent cu echipele din Unitatea de Primiri Urgențe, Terapie Intensivă și alte specialități clinice pentru a asigura accesul rapid la investigațiile necesare în situații de urgență.

Dr. Năstase Ionuț Octavian, medic primar Radiologie și Imagistică Medicală, a explicat că tomografia computerizată (CT), ecografia și radiografia sunt esențiale pentru identificarea rapidă a traumatismelor, accidentelor vasculare cerebrale, hemoragiilor interne sau altor afecțiuni care necesită intervenție imediată.

„Scopul nostru este să oferim un diagnostic precis într-un timp cât mai scurt, contribuind astfel la alegerea celui mai eficient tratament”, a precizat medicul.

Radiologia intervențională permite tratamente fără operații clasice, cu recuperare rapidă

Imagistica intervențională este o subspecialitate a radiologiei care utilizează metode precum angiografia cu substracție digitală, ecografia, tomografia computerizată sau fluoroscopia pentru a ghida proceduri minim invazive.

Aceste intervenții permit diagnosticarea și tratarea unor afecțiuni fără a fi necesare intervenții chirurgicale clasice, ceea ce duce la o recuperare mai rapidă și un risc redus de complicații pentru pacienți.

Radiologii intervenționiști sunt specializați atât în radiologie, cât și în efectuarea acestor proceduri minim invazive. Ei pot ghida catetere și fire de ghidare prin vasele de sânge sau alte structuri anatomice pentru diagnosticarea și tratarea unei game largi de afecțiuni.

Procedurile se realizează, de obicei, cu anestezie locală, iar pacienții pot fi externați chiar în ziua intervenției. Acest lucru este benefic mai ales pentru pacienții foarte bolnavi, care nu pot suporta o operație clasică.

Printre avantajele acestor tehnici se numără recuperarea rapidă, durerea redusă, riscul mai mic de complicații și spitalizarea scurtă. Procedurile minim invazive prezintă, în general, riscuri mai mici decât intervențiile chirurgicale tradiționale și asigură un profil ridicat de siguranță pentru pacienți.

Proceduri moderne efectuate la SCJU Sibiu: biopsii, drenaje, embolizări și angioplastii

În cadrul laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală al SCJU Sibiu se efectuează o gamă variată de proceduri de radiologie intervențională, atât diagnostice, cât și terapeutice:

Biopsii ghidate ecografic și CT (mamare, ganglionare, hepatice, pulmonare, osoase, renale, parotidiene etc.), pentru diagnostic histopatologic rapid;

Marcaje cu clipuri ale tumorilor mamare și ganglionilor axilari, utile pentru planificarea tratamentului chirurgical sau oncologic;

Marcaje preoperatorii cu harpon pentru tumorile mamare, facilitând excizia chirurgicală țintită;

Drenaje ale colecțiilor și abceselor, ghidate ecografic sau CT, ca alternativă minim invazivă la intervențiile chirurgicale clasice;

Drenaje biliare percutane transhepatice, pentru restabilirea fluxului biliar în icterele obstructive și alte patologii biliare;

Embolizări preoperatorii pentru tumori, pentru reducerea vascularizației și a riscului hemoragic intraoperator;

Embolizări de fibroame uterine, tratând fibroamele fără operație;

Chemoembolizări hepatice, metodă modernă de tratament loco-regional al tumorilor hepatice;

Angioplastii cu balon sau montare de stent la nivelul arterelor periferice și viscerale, pentru tratarea stenozelor sau ocluziilor;

Dilatări ale stenozelor în cadrul fistulelor arterio-venoase pentru dializă, esențiale pentru menținerea funcționalității accesului vascular la pacienții cu insuficiență renală cronică.

Aceste proceduri sunt realizate de o echipă medicală specializată, cu ajutorul unor echipamente moderne, respectând standardele actuale de siguranță și calitate. Fiecare caz este analizat individual, în colaborare cu medicii din specialitățile implicate, pentru a identifica cea mai potrivită opțiune terapeutică.

Prin dezvoltarea continuă a serviciilor de radiologie intervențională, SCJU Sibiu oferă pacienților din județ și din regiune acces la metode terapeutice moderne, care reduc durata de spitalizare, riscul complicațiilor și timpul de recuperare.

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