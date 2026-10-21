Pe scurt: Sezonul de ski aduce schimbări la transportul public spre Păltiniș: bicicletele nu mai pot fi urcate, iar echipamentele de ski au loc special.

Miercuri, 21 octombrie 2026, este ultima zi în care bicicletele pot fi transportate cu remorca specială pe traseul Tursib spre Păltiniș.

Potrivit Tursib, odată cu debutul sezonului de ski, remorca pentru biciclete va fi înlocuită cu un portbagaj special destinat echipamentelor de ski.

Autocarele care vor circula pe ruta spre Păltiniș vor fi dotate cu portbagaj pentru ski, iar acestea vor putea fi recunoscute ușor datorită pictogramei specifice afișate pe panourile electronice din stații. Astfel, pasagerii care doresc să transporte echipamente de ski vor putea identifica rapid mijloacele de transport potrivite.

Schimbarea marchează trecerea la programul de iarnă pentru transportul public spre Păltiniș, adaptând serviciile la nevoile turiștilor și localnicilor care frecventează zona montană în sezonul rece.

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