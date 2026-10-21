Un fost campion balcanic cu Inter știe ce îi trebuie Sibiului să promoveze în Liga 2. Mărăgărit: ”E nevoie de jucători cu experiență”

Antrenorul sibian Marian Mărgărit speră ca Inter să promoveze cât mai repede în Liga 2, dar spune că pentru a realiza acest lucru echipa are nevoie de mai mulți jucători cu vastă experiență la nivel superior.

Antrenorul Marian Mărgărit a pregătit în ultimii ani juniorii de la FC Hermannstadt, iar din vară a trecut la echipa U 17 a clubului Alma Sibiu.

”Sper să promoveze Inter, știți cum e, dacă te duce valul, nu te mai dai jos de pe el. Cred că la Liga 3, ca să promovezi îți trebuie de la început jucători cu multă experiență în Liga 2, nu doar cu câteva jocuri. La fel, și de la Liga 2, ca să urci ai nevoie de jucători cu experiență de Liga 1, altfel nu ai cum. Mediaș a avut ceva probleme financiare sezonul trecut, ca să promovezi îți trebuie stabilitate. Inter are mulți tineri, îi mai pun pe direcția bună Stoica și Bejan, dar îi mai trebuie jucători cu experiență în toate compartimentele de joc, ca să faci un mix și așa poți emite pretenții” a spus Marian Mărgărit.

Cu 190 de meciuri la Divizia A și cu titlul balcanic cucerit cu Inter, Marian Mărgărit regretă desființarea echipei FC Hermannstadt, fapt care a redus mult din opțiunile juniorilor sibieni.

”Este important ca Inter să prindă play-off-ul și astfel să se formeze pentru viitor. Când ai obiective importante, copiii trebuie să ajute echipa, altfel antrenorul îi bagă de câteva ori, le dă șanse, apoi nu se mai riscă cu ei. Sper să nu fie ceva negativ cu Șelimbăr, județul avea o piramidă bine făcută de la Liga 3, Liga 2 până la Liga 1, aveau copiii unde să joace, era o mină de aur, nu mai trebuia să plece în alte județ” a mai adăugat Marian Mărgărit pentru Ora de Sibiu.

În cariera sa de antrenor, Marian Mărgărit a fost secund la Liga 1 la Foresta Fălticeni și Ceahlăul Piatra Neamț și principal la Viromet Victoria, AMSO Sibiu, FC Sibiu, Chimia Brazi, Ghimbav sau FC Hermannstadt

Comentarii