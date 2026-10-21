Pe scurt: Tunelul Momaia de pe A1 Sibiu–Pitești va fi monitorizat cu tehnologie avansată, iar deschiderea circulației pe secțiunea 4 este programată pentru acest an.

Centrul de Monitorizare din incinta Centrului de Întreținere și Coordonare (CIC) de la Curtea de Argeș efectuează în prezent teste ale echipamentelor și ale software-ului SCADA, care va supraveghea în special circulația în tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri, potrivit Economica.net. În tunel au fost instalate peste 2.500 de puncte de monitorizare, inclusiv senzori și camere inteligente, atât fixe cât și mobile, capabile să identifice incidente sau obiecte pe carosabil și să comande închiderea uneia dintre benzi sau chiar a întregii galerii.

Centrul este echipat cu 14 monitoare și 36 de calculatoare și va fi operat de 11 specialiști, care vor lucra în ture pentru a asigura supravegherea 24 de ore din 24. După finalizarea testelor echipamentelor, la sfârșitul lunii noiembrie vor avea loc testele finale ale sistemelor de monitorizare, prevenire și intervenție, împreună cu reprezentanții ISU și ai CNAIR. Aceste teste vor include simulări de incendiu (fum și foc), stingere și control al traficului. Directorul general al CNAIR a precizat că fără aceste teste, obligatorii conform cerințelor europene privind siguranța în tuneluri, circulația nu poate fi deschisă pe această secțiune. Pentru siguranța circulației, viteza maximă permisă în tunel va fi de 80 km/h.

Lucrările de drum pe toți cei 9,86 kilometri ai secțiunii sunt finalizate, iar pe cele 12 poduri, pasaje și viaducte, cu o lungime totală de 2.620 de metri, a fost așternut asfaltul, s-au trasat marcajele și a fost montat parapetul. Deschiderea circulației pe Secțiunea 4 (Tigveni – Curtea de Argeș) este programată pentru acest an, înainte de termenul contractual de finalizare, stabilit pentru februarie 2027.

Prin darea în trafic a acestei secțiuni, șoferii vor putea circula pe aproximativ 54 de kilometri din totalul de 122 de kilometri ai Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1). Valoarea contractului pentru această secțiune este de 1,678 miliarde de lei (fără TVA), finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre testele de iluminat din tunelul Curtea de Argeș de pe A1 Sibiu–Pitești.

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