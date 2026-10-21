Pe scurt: Copiii din Sibiu pot urmări din nou povestea plină de umor și muzică a vacii Rosalinda, într-un spectacol care vorbește despre toleranță și acceptare.

Teatrul Gong Sibiu anunță revenirea pe scenă a spectacolului „Vaca Rosalinda (o fabulă muzicală)”, o producție dedicată copiilor, care îmbină umorul și muzica într-o poveste despre toleranță, acceptare și importanța admirației.

Potrivit postării oficiale, spectacolul va avea loc sâmbătă, 24 octombrie, la orele 11:00 și 18:00, precum și duminică, 25 octombrie, la ora 11:00.

Povestea lui Rosalinda le transmite copiilor cât de dăunătoare poate fi critica excesivă și cât de mult poate ajuta muzica să apropie ființele, fie ele cuvântătoare sau necuvântătoare. Personajele din ogradă, prieteni ai Rosalindei, îi așteaptă pe cei mici la întâlnirea cu teatrul și muzica.

Reprezentațiile vor avea loc la sediul Teatrului Gong Sibiu, iar organizatorii invită copiii și părinții să descopere o poveste muzicală despre empatie și bucuria de a fi împreună.

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