ISU Sibiu a organizat joi un amplu exercițiu pe Autostrada A1, în care a fost simulată intervenția la un accident rutier cu victime multiple, scurgeri de substanțe periculoase și risc de explozie.

Peste 50 de pompieri au participat la acțiune, alături de personal medical, polițiști, voluntari ai Crucii Roșii și reprezentanți ai DRDP Brașov.

Scenariul exercițiului a presupus producerea unui accident rutier grav în care au fost implicate o autocisternă încărcată cu acid sulfuric, un microbuz în care se aflau opt persoane și un autoturism cu patru ocupanți.

Situația simulată s-a complicat după apariția unor scurgeri de acid sulfuric și formarea unui nor toxic, existând riscul contaminării atât a victimelor, cât și a echipelor de intervenție.

Pompierii și celelalte structuri implicate au exersat intervenția într-un astfel de caz, de la descarcerarea și evacuarea victimelor până la decontaminare, triaj medical și luarea măsurilor necesare pentru protejarea populației.

Potrivit ISU Sibiu, scopul exercițiului a fost verificarea capacității de reacție în cazul unei situații de urgență de amploare, dar și testarea modului în care colaborează instituțiile care ar trebui să intervină într-un accident real cu substanțe periculoase.

Reprezentanții inspectoratului au explicat că astfel de simulări permit identificarea eventualelor probleme care pot apărea în timpul unei intervenții și îmbunătățirea procedurilor de lucru.

Exercițiul s-a desfășurat pe un sector al Autostrăzii A1 aflat în prezent închis circulației. Zona a fost pusă la dispoziție cu sprijinul DRDP Brașov, prin Secția Autostrăzi Sibiu, astfel încât intervenția să poată fi organizată în condiții cât mai apropiate de cele ale unui accident real.

ISU Sibiu precizează că asemenea exerciții au rolul de a pregăti echipele pentru situații complexe, în care viteza de reacție, coordonarea dintre instituții și respectarea procedurilor pot face diferența în salvarea victimelor.

FOTO ISU SIBIU

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