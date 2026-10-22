Accident grav pe Valea Oltului: impact puternic între o mașină și un TIR la Brezoi / foto

UPDATE: Din primele cercetări, un tânăr în vârstă de 18 ani, din județul Dâmbovița, aflat la volanul unui autoturism, ar fi intrat în coliziune cu un TIR condus de un bărbat în vârstă de 56 de ani, din județul Vâlcea.

În urma impactului, tânărul de 18 ani a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul autocamionului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În cazul conducătorului autoturismului, testarea nu a fost posibilă din cauza stării de sănătate.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul. Traficul este blocat pe ambele sensuri.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Un accident rutier grav, în care au fost implicate un TIR și un autoturism, a avut loc joi, pe DN7, Valea Oltului, în zona localității Brezoi, județul Vâlcea.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, mașina implicată este înmatriculată în județul Dâmbovița iar TIR-ul în Vâlcea.

„Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea informează participanții la trafic că, în acest moment, circulația rutieră pe Drumul Național 7, la kilometrul 204, pe raza localității Brezoi, este blocată total, ca urmare a producerii unui accident rutier în care au fost implicate un autocamion și un autoturism”, au transmis reprezentanții IPJ Vâlcea.

Un bărbat a rămas încarcerat între fiarele contorsionate

În urma impactului, un bărbat a rămas încarcerat în autoturism. La locul accidentului au fost mobilizate echipaje de la Stația de Pompieri Brezoi și Detașamentul de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o ambulanță de terapie intensivă mobilă și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Salvatorii au acționat pentru extragerea victimei, bărbatul fiind scos din autoturism și predat echipajului SAJ în stare conștientă și cooperantă.

Pompierii au asigurat totodată măsurile necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor la locul accidentului.

Polițiștii recomandă șoferilor să evite zona și să respecte indicațiile echipajelor aflate la fața locului.

Din cauza accidentului rutier, circulația pe Valea Oltului, în zona Brezoi este blocată total.

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