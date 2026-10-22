Un accident rutier s-a produs, joi după-amiază, pe Șoseaua Alba Iulia din Sibiu. O șoferiță a intrat cu mașina în parapetul care separă sensurile de mers.

La fața locului au intervenit un echipaj SMURD cu medic, o autospecială de stingere și polițiștii Biroului Rutier Sibiu.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism pe Șoseaua Alba Iulia, în direcția Aeroportului, o femeie în vârstă de 38 de ani, domiciliată în localitatea Săliște, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu separatorul de sensuri de mers”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

Echipajul SMURD a acordat asistență medicală femeii, care a suferit o contuzie lombară. Aceasta a fost transportat la UPU Sibiu, conștientă.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului.

Traficul rutier este îngreunat.

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